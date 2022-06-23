Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів в члени ЄС

Дата публікації
Перегляди
4274
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів в члени ЄС

Фото: Associated Press

Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Переважна більшість - 529 євродепутатів проголосували "за", 45 - "проти" і 14 - утрималися.

Сьогодні також Європейська Рада має ухвалити остаточне рішення щодо надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу на саміті лідерів країн-членів.

Варто зазначити, що перед стартом історичного саміту висловились на підтримку України голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС.

17 червня Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн у той день заявила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

"Українці готові вмирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоби вони жили з нами європейською мрією", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас разом з Україною Єврокомісія також рекомендувала надати і Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи. Грузія ж рекомендацію не отримала.

Читайте також:

Вітання з Брюсельщини: Наталія Мосейчук про надання Україні статусу кандидата в ЄС та ляпас Путіну

Вітання з Брюсельщини: Наталія Мосейчук про надання Україні статусу кандидата в ЄС та ляпас Путіну
Наступна публікація