Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів в члени ЄС

Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів в члени ЄС

Європарламент ухвалив резолюцію про підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Переважна більшість - 529 євродепутатів проголосували "за", 45 - "проти" і 14 - утрималися.

Very strong, 90%, support to candidate status of Ukraine and Moldova, and same path for Georgia. pic.twitter.com/SVG5Ya9XFu — Antti Timonen (@AnttiTimonen) June 23, 2022

Сьогодні також Європейська Рада має ухвалити остаточне рішення щодо надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу на саміті лідерів країн-членів.

Варто зазначити, що перед стартом історичного саміту висловились на підтримку України голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Шарль Мішель та президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство у ЄС.

17 червня Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн у той день заявила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

"Українці готові вмирати за європейську перспективу. Ми хочемо, щоби вони жили з нами європейською мрією", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Водночас разом з Україною Єврокомісія також рекомендувала надати і Молдові статус кандидата, розуміючи, що країна буде проводити реформи. Грузія ж рекомендацію не отримала.

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