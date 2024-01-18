Орбан догрався: Європарламент взявся за покарання Угорщини

Європейський парламент схвалив резолюцію із закликом покарати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за підрив демократії в його країні.

Резолюція Європарламенту, що стосується покарання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наближає ЄС ще на крок до призупинення права Будапешта голосувати за ухвалення рішень в Євросоюзі.

Про це пише Reuters.

Євродепутати засудили "навмисні, постійні й систематичні зусилля угорського уряду з підриву основоположних цінностей ЄС". Зазначається, що 345 депутатів Європарламенту проголосували за відповідну резолюцію, 104 депутати виступили проти.

В резолюції також висловлена критика на адресу Орбана через накладення вето на надання більшої фінансової допомоги Україні в той час, коли Київ бореться з повномаштабним російським вторгненням.

Крім того, в резолюції висловлено заклик здійснити ще один крок у рамках процедури забезпечення законності та правопорядку, що в підсумку може призвести до призупинення права голосу Угорщини в Євросоюзі.

Також сказано, що механізм покарання, визначений у Статті 7 загальних положень Договору про Євросоюз, є тривалим і складним, а це робить малоймовірним варіант максимального покарання в осяжному майбутньому.

Схвалена резолюція в Європарламенті не є юридично зобов'язувальною, але вона посилює політичний тиск на Орбана перед самітом лідерів ЄС, який відбудеться 1 лютого у Брюсселі та під час якого відбудеться ще одна спроба погодити нову допомогу для України.

Нагадаємо, раніше в Європейському Союзі заявили, що впевнені, що рішення про надання Україні 50 мільярдів євро може бути схвалене протягом наступних кількох тижнів, а прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нібито наближається до ухвалення компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку, навіть якщо угода не буде відповідати його вимогам.

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