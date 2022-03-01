Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Цей день увійде в історію України.

Європарламент 1 березня на 6-й день війни з Росією, яка нахабно вторглася на нашу територію, рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Приєднання має відбутися за прискореною процедурою.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС.

Нагадаємо, що 27 лютого 2014 року, після Революції Гідності, Європарламент ухвалив резолюцію у якій вперше йшлося про те, що Україна має право стати повноправним членом Євросоюзу. Згодом Україна та ЄС підписали політичну та економічну частини угоди про асоціацію, а від червня 2017 року між Україною та ЄС почав діяти безвізовий режим.