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Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

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Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Associated Press

Цей день увійде в історію України.

Європарламент 1 березня на 6-й день війни з Росією, яка нахабно вторглася на нашу територію, рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Приєднання має відбутися за прискореною процедурою.

Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС.

Нагадаємо, що 27 лютого 2014 року, після Революції Гідності, Європарламент ухвалив резолюцію у якій вперше йшлося про те, що Україна має право стати повноправним членом Євросоюзу. Згодом Україна та ЄС підписали політичну та економічну частини угоди про асоціацію, а від червня 2017 року між Україною та ЄС почав діяти безвізовий режим.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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