Європарламент відмовився вшанувати пам’ять убитого Кірка (відео)

Американський активіст Чарлі Кірк, якого вбили 10 вересня / © Associated Press

Європейський парламент під час свого засідання відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам’ять убитого Чарлі Кірка — засновника консервативної молодіжної організації Turning Point USA та соратника президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

12 вересня у Європарламенті виникла суперечка після того, як шведський депутат від правих сил Чарлі Ваймерс закликав вшанувати хвилиною молитви та роздумів американського політичного активіста Чарлі Кірка. Прохання депутата було відхилене.

Виступивши з промовою про Кірка на пленарному засіданні, депутат передав свій час і звернувся до колег із закликом приєднатися до хвилини мовчання. Але президентка Європарламенту Роберта Мецола швидко зупинила ініціативу, посилаючись на правила.

«Пане Ваймерс, ми вже це обговорювали, і ви знаєте, що президентка відхилила запит на хвилину мовчання», — нагадала вона.

Рішення Мецоли викликало обурення: багато депутатів почали стукати по столах і вигукувати протести.

«Шановні колеги, я готова пояснити ще раз. Рішення про хвилину мовчання є прерогативою президентки», — відреагувала очільниця Європарламенту.

За регламентом Європарламенту, прохання про хвилину мовчання мають подавати політичні групи на початку сесії, і саме президент має оголошувати її під час відкриття пленарного засідання.

Як у Європі відреагували на вбивство Кірка?

У Європі звістка про загибель Кірка викликала гучний резонанс.

«Вбивство Чарлі Кірка — це трагедія і знак відчаю та боягузтва тих, хто не міг перемогти його в аргументах», — заявив у соцмережах експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав Кірка «справжнім захисником віри та свободи».

А група «Європа націй-суверенів», яка представляє крайніх правих у Європарламенті, висунула Кірка на премію імені Сахарова — нагороду за внесок у боротьбу за права людини.

Нагадаємо, Кірк був убитий 10 вересня під час заходу в коледжі Юти. Зауважимо, що він критикував президента України Володимира Зеленського, називаючи його «маріонеткою ЦРУ», та закликав припинити допомогу Києву. Активіст стверджував, що саме Зеленський «заважає мирній пропозиції» США, оскільки не бажає визнавати російський контроль над Кримом. Цитуючи Трампа, Кірк заявив, що Крим завжди був частиною Росії, а підтримка України у війні — це бажання «просто вбивати росіян».