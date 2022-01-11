Європарламент визначився з датою обрання нового очільника

До моменту обрання нового глави, тимчасово керуватиме Європарламентом перший віцепрезидент.

Сьогодні, 11 грудня, у віці 65 років помер очільник Європейського парламенту Давид Сассолі. Його наступника оберуть вже 18 січня.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

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Церемонія вшанування пам’яті Сассолі відбудеться у понеділок, 17 січня, на відкритті пленарного засідання у Страсбурзі.

Вже наступного дня, 18 січня, пройдуть вибори нового очільника Європарламенту. Цього ж тижня оберуть також віцепрезидентів і квесторів.

Згідно з регламентом, до моменту обрання нового глави, тимчасово керуватиме Європарламентом перший віцепрезидент.

Нагадаємо, парламентський телеканал "Рада" під час ефіру випадково "поховав" спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. В ефірі повідомляли про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі. Цю сумну звістку прокоментував спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Водночас замість фото голови Європарламенту показали фото голови Верховної Ради України.

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