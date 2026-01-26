Європейська армія під загрозою: генсек НАТО пояснив, чому ідея небезпечна

Марк Рютте / © Getty Images

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився проти ідеї створення окремої європейської армії, попередивши, що такий крок може піти на користь Росії та послабити безпеку Європи.

Коментар він дав 26 січня під час засідання оборонного комітету Європарламенту в Брюсселі у відповідь на пропозицію одного з євродепутатів.

За словами Рютте, формування паралельних збройних сил ЄС призведе до дублювання структур, нестачі особового складу та ускладнення колективної оборони.

Реклама

“Якщо мова про створення якоїсь європейської армії поряд із національними, це право кожної країни. Але така спроба ускладнить ситуацію: потрібно більше військових, ресурси будуть розтягнуті, а Путіну це точно сподобається”, – застеріг Рютте.

Він підкреслив, що НАТО залишається основою колективної оборони, відповідальною за стандарти, командування і військову спроможність. Європейський Союз, на його думку, має зосередитися на розвитку оборонної промисловості, фінансуванні та регуляторній політиці.

“Європа не може захистити себе самотужки. Без США довелося б збільшувати витрати на оборону, створювати власний ядерний потенціал і втратити головного гаранта безпеки – ядерну парасольку США”, – зазначив генеральний секретар НАТО.

За його словами, ефективний захист Європи можливий лише завдяки поєднанню можливостей НАТО та ЄС, а не створенню паралельних військових структур.

Реклама

Нагадаємо, Європа готова створити новий альянс замість НАТО. З огляду на те, наскільки нестабільними та непередбачуваними показали себе США, європейські країни не можуть дозволити собі покладатися на Америку, коли йдеться про їхню безпеку.

Також повідомлялось, що НАТО готує революцію в обороні своїх східних кордонів. На кордонах Альянсу ворога зустрічатимуть не люди, а роботи, дрони та розумні сенсори.