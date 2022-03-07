Європейська фундація освіти не працюватиме у Росії та Білорусі: що це означає

Європейська фундація освіти не працюватиме у Росії та Білорусі: що це означає

Європейський фонд освіти висловлює цілковиту солідарність Україні та її народу.

Європейська фундація освіти (ЄФО) висловила підтримку Україні та зобов'язалась не проводити жодних активностей на території Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Про це пише Міносвіти.

"Ми повинні ізолювати Російську Федерацію від усього цивілізованого світу. Я вдячний міжнародним освітнім організаціям, які нас у цьому підтримують, позбавляючи РФ членства та забороняючи проводити будь-яку діяльність на її території. Ця країна не має моралі та цінностей, вона не заслуговує на доступ до європейської освіти", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

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У своєму листі організація зазначила: "Україна пріоритетна країна для Європейського Союзу та ЄФО, тому ми не проводитимемо жодної двосторонньої або регіональної діяльності на території Росії та Білорусі".

Європейський фонд освіти висловлює цілковиту солідарність Україні та її народу. Одразу після закінчення війни ЄФО планує активізувати співпрацю з Україною. Організація зробить усе можливе для прискорення розвитку та зміцнення професійно-технічної освіти в Україні.

Нагадаємо, що освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з Російською Федерацією.