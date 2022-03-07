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Європейська фундація освіти не працюватиме у Росії та Білорусі: що це означає

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Європейська фундація освіти не працюватиме у Росії та Білорусі: що це означає

Pexels

Європейський фонд освіти висловлює цілковиту солідарність Україні та її народу.

Європейська фундація освіти (ЄФО) висловила підтримку Україні та зобов'язалась не проводити жодних активностей на території Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Про це пише Міносвіти. 

"Ми повинні ізолювати Російську Федерацію від усього цивілізованого світу. Я вдячний міжнародним освітнім організаціям, які нас у цьому підтримують, позбавляючи РФ членства та забороняючи проводити будь-яку діяльність на її території. Ця країна не має моралі та цінностей, вона не заслуговує на доступ до європейської освіти", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

У своєму листі організація зазначила: "Україна пріоритетна країна для Європейського Союзу та ЄФО, тому ми не проводитимемо жодної двосторонньої або регіональної діяльності на території Росії та Білорусі".

Європейський фонд освіти висловлює цілковиту солідарність Україні та її народу. Одразу після закінчення війни ЄФО планує активізувати співпрацю з Україною. Організація зробить усе можливе для прискорення розвитку та зміцнення професійно-технічної освіти в Україні.

Нагадаємо, що освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з Російською Федерацією.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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