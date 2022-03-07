Європейська фундація освіти не працюватиме у Росії та Білорусі: що це означає

Європейський фонд освіти висловлює цілковиту солідарність Україні та її народу.
Європейська фундація освіти (ЄФО) висловила підтримку Україні та зобов'язалась не проводити жодних активностей на території Російської Федерації та Республіки Білорусь.
Про це пише Міносвіти.
"Ми повинні ізолювати Російську Федерацію від усього цивілізованого світу. Я вдячний міжнародним освітнім організаціям, які нас у цьому підтримують, позбавляючи РФ членства та забороняючи проводити будь-яку діяльність на її території. Ця країна не має моралі та цінностей, вона не заслуговує на доступ до європейської освіти", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
У своєму листі організація зазначила: "Україна пріоритетна країна для Європейського Союзу та ЄФО, тому ми не проводитимемо жодної двосторонньої або регіональної діяльності на території Росії та Білорусі".
Європейський фонд освіти висловлює цілковиту солідарність Україні та її народу. Одразу після закінчення війни ЄФО планує активізувати співпрацю з Україною. Організація зробить усе можливе для прискорення розвитку та зміцнення професійно-технічної освіти в Україні.
Нагадаємо, що освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з Російською Федерацією.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.