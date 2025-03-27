Європейська підтримка та закінчення війни: головні заяви Зеленського після саміту у Парижі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський після завершення саміту “коаліції охочих” у Парижі провів пресконференцію, на якій розповів про ключові тези переговорів із лідерами країн-партнерів.

За словами глави держави, однією з головних тем обговорення стало питання тимчасового припинення вогню та гарантій безпеки для України.

ТСН.ua зібрав ключові заяви Володимира Зеленського, які він зробив під час спілкування з журналістами після міжнародної зустрічі.

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Україну підтримує все більше країн

Зеленський відзначив, що країн, які готові надати гарантії безпеки Україні, стало більше. Він не повідомив подробиці, щодо відправлення миротворчого контингенту до країни, проте зауважив, що є багато пропозицій.

“Є низка країн, які готові – чи то в повітрі, ППО, чи то на суші, чи на морі – надати гарантії безпеки Україні. Таких країн більше, і це гарна новина. Як застосовувати цей контингент, хто ним керуватиме – ще багато питань, але мало відповідей”, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що після зустрічі щодо британсько-франківської місії, цей діалог буде більш “матеріальним”.

Європейські країни на мирних переговорах

На українському саміті в Парижі ухвалили рішення щодо представництва Європи за столом потенційних мирних переговорів. Представниками будуть – Франція та Велика Британія.

“Ми домовилися, що Європу представлятимуть Франція та Британія – Стармер і Макрон”, – сказав український лідер.

За словами глави держави, це чітка позиція, і цей сигнал “почують в США”.

Угода про корисні копалини

Угода між Україною та США про корисні копалини постійно змінюється, адже Сполучені Штати вже неодноразово змінювали її умови.

Наразі не зрозуміло, чи є останній варіант справді останнім.

Зеленський зауважив, що про підписання угоди наразі говорити зарано.

Окрім того, замість рамкової угоди, Білий дім пропонує Україні одразу підписувати повний документ, підготовка якого вимагатиме набагато більше часу.

Також він додав, що команди України та США працюють над документом, тому що повна угода потребує детального вивчення, адже має бути ратифікована у Верховній Раді та Конгресі США.

“Але перед цим треба, щоб знов таки юристи попрацювали. Спочатку вони працювали над однією угодою, потім над другою. Тільки но домовились про рамкову угоду, зараз нове правило. Ну що ж, знаєте, ми повинні діяти тут стримано, я б так сказав”, – зауважив Володимир Зеленський.

США можуть вплинути на закінчення війни

Зеленський наголосив, що Америка в нинішній ситуації дуже важлива для України, зокрема вона може вплинути на закінчення війни.

Глава держави зазначив, що на саміті обговорювалося питання збільшення допомоги Україні та гарантії безпеки.

Зокрема, він назвав США, Велику Британію та Францію “прискорювачами” мирного процесу.

Зеленський також наголосив, що Росія намагається розділити Європу та США.

Європа не визнає окупацію українських земель

Володимир Зеленський заявив, що Європа єдина у невизнанні російської окупації українських територій, тоді як від США надходять сигнали про можливі компроміси.

“Дуже важливо, що вони (мається на увазі Європа – ред.) на нашому боці… поважає нашу територіальну цілісність і суверенітет, не визнаючи жодної окупованої Росією території. Проте зі США ми чули сигнали про ті чи інші компроміси щодо територій”, – сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що питання окупованих територій не обговорювалося на переговорах у Саудівській Аравії.

Зеленський наголосив на важливості об’єднаної позиції на європейському контингенті.

США повідомлять про порушення перемир’я

Зеленський зазначив, що Сполучені Штати Америки повідомлять про порушення домовленостей про перемир’я.

Він наголосив, що домовленості про тишу в енергетиці, якої було досягнуто на переговорах в Саудівській Аравії, не працюють.

Як доказ цьому, Зеленський розповів про атаку на енергетику міста Херсон 27 березня.

“На мою думку, якщо сьогодні було порушення і були удари по Херсону, були удари по залізничному вокзалу, і була пошкоджена електрика, бо були удари та по енергетиці… повинна бути реакція Сполучених Штатів в діях”, – сказав український президент.

Президент підкреслив, що Херсон це цивільне місто, а не поле бою.

Зеленський також заявив, що від реакції США на порушення Росії, залежить й довіра до них як до партнерів.

Якщо Вашингтон чітко відповідає – довіра є, але якщо натоміть буде обговорення послаблення санкцій після агресії РФ ставить під сумнів саму систему відповідальності.

Переговори з РФ

Україна готова до будь-якого формату переговорів для завершення війни, проте ці спроби блокує Росія.

Президент запевнив, що він готовий до будь-якого формату перемовин для закінчення війни, натомість Путін – ні.

“Просто Путін хоче війни. Що може людина, яка хоче війни, сказати на перемовинах про мир? Я не та людина, яка буде сидіти і мовчати, або ковтати всі ці його наративи”, – сказав Зеленський.

Президент вважає, що на потенційних мирних переговорах Путін буде погрожувати у будь-якому випадку. І максимально робити все, щоб Україна втратила свою суверенність.

“І ми цього не можемо допустити. Тобто я готовий до будь-яких перемовин, але я хотів би бути в сильній позиції”, – підсумував глава держави.

Поганий сигнал для Путіна

Підсумовуючи саміт, Зеленський назвав його дуже “мотивуючим”.

Глава держави зазначив, що лідери країн підтримують Україну та не збираються це припиняти. А це слугує поганим сигналом для Путіна.

Також він зауважив, що українці не збирається віддавати свої землі та свою незалежність, й підкреслив що Україна – сильна країна, яка хоче миру.

Нагадаємо, на саміті “коаліції охочих” у Парижі лідери країн шукали способи стримування агресії Росії.

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