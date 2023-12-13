Європейська рада буде важкою, але працюватимемо над спільною позицією щодо України – Шарль Мішель

Питання, винесені на порядок денний Європейської ради, яка 14 грудня розпочне роботу у Брюсселі, чутливі, але лідери країн ЄС працюватимуть над тим, щоб висловити підтримку Україні.

Про це у Брюсселі перед початком саміту "ЄС-Західні Балкани" сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Укрінформ".

"Теми порядку денного надзвичайно важливі для майбутнього усього політичного проєкту Європейського Союзу. Саме тому фундаментальним є залишатися єдиними, взяти до уваги всі чутливі моменти та занепокоєння, але бути єдиними, висловити нашу підтримку для України та зробити додаткові кроки в сфері розширення. Розширення є процесом, який ґрунтується на заслугах, і ми про це скажемо ще раз нашим друзям у Західних Балканах. Ви знаєте мою особисту позицію. Я вважаю, що ми маємо бути готовими (до розширення – ред.) до 2030 року. Це дуже чіткий намір, який потребує великих зусиль з обох боків", - наголосив президент Євроради.

Мішель підтвердив, що сьогодні зустрічатиметься з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який до цього заперечував позитивні рішення Європейської ради щодо України, щоб спробувати його переконати у необхідності підтримати спільну позицію більшості країн ЄС. Разом з цим він наголосив, що продовжуватиме шукати єдності позицій.

"Ми працюємо день і ніч, щоб досягти позитивного рішення, тому що в ЄС є фундаментальні принципи, що прописані в угодах – для певних рішень вимагається одноголосність. Якщо ми поважаємо верховенство права, ми маємо поважати угоди. Зараз тривають дебати, щоб одного дня адаптувати процес ухвалення рішень, ці обговорення вже почалися з лідерами. Але для мене головне - бути охоронцем європейської єдності. Для цього і є Європейська рада. Це означає, що навіть якщо є певні відмінності, важливо поважати кожного та подивитися, як ми можемо досягти спільної позиції. Тому що ми сильні, коли об’єднані", - зауважив президент Європейської ради.

"Не секрет, що ця Європейська рада буде важкою. Але ми не здаватимемося і напружено працюватимемо впродовж наступних годин. Я розраховую на почуття колективної відповідальності з усіх сторін, щоб ми стали сильнішими та змогли захистити наші фундаментальні інтереси будь-де, по всьому Європейському Союзу", - резюмував Шарль Мішель.

Зазначимо, 14-15 грудня у Брюсселі відбудеться зустріч очільників держав та урядів країн ЄС, які мають розглянути надважливі для України питання. Йдеться про рішення ЄС розпочати з Україною переговори щодо членства та виділити 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС на 2024-2027 роки для створення так званого Українського фонду, що дозволить надати України фінансову стабільність в умовах війни і допоможе у відновленні.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна майже повністю виконала рекомендації Європейської комісії щодо перетворень на шляху до членства в Євросоюзі. Вона також підкреслила, що країна продемонструвала рішучість у реалізації реформ.