Європейське майбутнє України – це вибір українського народу, тому не має бути жодного компромісу щодо зовнішнього курсу України, - Кличко

Допомога західних партнерів у посиленні обороноздатності України, розвитку її енергетичної незалежності та економічної стійкості - це той мінімум, якій потрібен для того, щоб Росія зрозуміла високу ціну вторгнення до України. Українці готові себе захищати, але світ має пам’ятати, що безпека України – це гарантія його безпеки.

Про це заявив лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко.

"Ми вдячні західним партнерам за дотримання принципу "нічого про Україну без України". Але дипломатичні зусилля мають бути підсилені іншими заходами. Зокрема, продовженням і поглибленням санкцій проти Росії. Також Україна потребує допомоги у посиленні її обороноздатності, розвитку енергетичної незалежності та економічної стійкості країни. Це той мінімум, якій потрібен для того, щоб Росія вже сьогодні розуміла високу ціну для неї вторгнення до України. Українці готові себе захищати. Але світ має пам’ятати, що безпека України – це гарантія його безпеки", - заявив Кличко.

Він зазначив, що вимоги Росії на перемовинах у Женеві, подані у зверхній та безапеляційній формі, свідчать про те, що керівництво цієї держави не налаштоване на діалог. Мета Кремля – знайти привід для звинувачення США, ЄС і НАТО у зриві переговорного процесу, щоб виправдати свою агресивну поведінку на кордонах України, вважає Кличко.

Лідер "УДАРу" підкреслив, що жодного компромісу щодо зовнішнього курсу України бути не може.

"Росія не має жодного права диктувати свої умови співтовариству демократичних країн та визначати зовнішню політику суверенних держав. Україна однозначно заявила про своє прагнення стати частиною європейської та євроатлантичної спільнот. Європейський вектор розвитку – це не вибір української влади, а вибір українського народу. Сьогодні рівень підтримки українцями руху до ЄС та НАТО досяг свого історичного максимуму і продовжує зростати. Про це свідчать соціологічні опитування. Тому жодного компромісу щодо зовнішнього курсу України бути не може – наш курс не залежить і не має залежати від волі третіх країни", - заявив Кличко.