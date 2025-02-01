Європейські держави розділилися щодо питання відправки миротворців в Україну, - The Times

Велика Британія, Франція та країни Північної Європи підтримують ідею відправки миротворців в Україну в разі припинення вогню. Однак Німеччина та ряд інших держав виступають проти.

Про це повідомило видання The Times.

Водночас Балтійські країни та Польща висловлюють занепокоєння, що пропонована місія може відволікти важливі ресурси від країн НАТО, що межують з Росією, залишаючи їх без належного захисту.

За словами джерела в британському уряді, Європа здатна самостійно сформувати наземні сили, якщо це буде необхідно. Однак міністри звернулися до США з проханням забезпечити "повітряне прикриття", яке могло б включати системи зенітних ракет Patriot для захисту від балістичних ракет та літаків, чого Європі бракує.

Британська армія теоретично готова відправити дивізію чисельністю від 10 000 до 25 000 солдатів, проте це ускладнюється розміщенням військ у Естонії.

"Миротворчі сили ООН, що складаються з військ із таких країн, як Індія, Бангладеш і Китай, дехто вважає більш досяжними", - йдеться в статті.

Ймовірно, Кір Стармер на зустрічі в Брюсселі з лідерами ЄС та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорить питання миротворчої місії ООН. Деякі дипломати та військові експерти вважають, що миротворча операція ООН є розумнішим варіантом, яка з більшою ймовірністю забезпечить згоду Путіна. Вона може передбачати розміщення близько 100 000 миротворців як в Україні, так і в Росії, без необхідності прямої участі США.

"Вони (росіяни, - Ред.) не збираються атакувати бангладешців або індійців", - зазначило джерело.

В The Times заявили, що Німеччина виступає проти зобов'язань через невизначеність, що стосується майбутніх виборів. Інше джерело європейської дипломатії повідомило, що США потрібно буде залучити для посилення стримування Росії "тому що в них є можливості, яких бракує всій Європі".

Нагадаємо, Зеленський пояснив, від чого залежить необхідна кількість миротворців.

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