Європейські країни зобов'язані передати Україні всі заморожені російські активи - маршалок Сейму Польщі

Європа має зосередитися на тому, як допомогти Україні використати російські активи розумно та ефективно.

Польський маршалок Сейму Шимон Головня наголосив на необхідності передати Україні усі заморожені російські активи та допомогти використати їх правильно.

Про це повідомив Укрінформ.

"Бандит (Росія - ред.) повинен заплатити своїм майном, а не відсотками з нього… Натомість Європа має сьогодні зосередитися на тому, як допомогти Україні використати ці гроші розумно і добре", - підкреслив Головня.

За словами Головні, нині Європі не вистачає лідерства та сміливості для прийняття таких рішень.

"Тому сьогодні мусимо їздити до Парижа, Берліна і Брюсселя, щоб це призвело до більш серйозних розмов про використання російських засобів. Бо сьогодні ми вчиняємо фундаментальний гріх через страх за стабільність європейської валюти, через страх, чи залишиться вона й надалі резервною валютою, безпечною для тих чи інших путіних чи інших диктаторів", - сказав він.

Він зазначив, що Європа нині несе тягар війни, яку мав би оплатити Путін, що її розв’язав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 лідерів ЄС вирішили не конфіскувати заморожені активи Росії, поки РФ не припинить війну і не компенсує збитки Україні.

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