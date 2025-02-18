Європейські лідери закликали Україну не погоджуватись на припинення вогню без мирної угоди

Лідери країн Європи на саміті 17 лютого у столиці Франції висловили застереження до Києва щодо небезпеки заморожування бойових дій на фронті без укладання мирної угоди.

Про це інформує Reuters.

Лідери кількох країн Європи заявили, що готові надати Україні гарантії безпеки, але проти того, щоб Україна погоджувалась на припинення вогню без мирної угоди.

"Ми готові надати гарантії безпеки, модальності, які будуть розглянуті з кожною стороною, залежно від рівня американської підтримки", - сказав співрозмовник журналістів.

Крім того, представник Євросоюзу на умовах анонімності заявив, що країни Європи погоджуються з президентом США Дональдом Трампом "щодо підходу "мир через силу".

"Ми вважаємо небезпечним укладати перемир'я без мирної угоди одночасно", - додав європейський чиновник.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не нав'язувати Україні переговори і мир.

Ми раніше інформували, що міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що повернення Росії до G7 є немислимим.

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