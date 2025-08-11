Європейські лідери хочуть зустрічі з Трампом перед його переговорами з Путіним

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Лідери країн Євросоюзу прагнуть провести переговори з президентом США Дональдом Трампом перед його зустріччю з диктатором Путіним на Алясці.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За даними агентства, під час поточних переговорів між американськими та російськими чиновниками Путін вимагає, щоб Україна передала Росії всю свою частину Донбасу, а також Крим, незаконно анексований у 2014 році.

Реклама

Bloomberg наголошує, що така умова стала б перемогою для Кремля, якої російська армія не змогла досягти з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в ефірі ABC News 10 серпня заявив, що питання території має бути на столі переговорів разом із гарантіями безпеки для України.

«Це може означати визнання Україною втрати контролю над частиною своєї території без офіційної відмови від суверенітету над цими регіонами», — припустив він.

Україна та її європейські союзники наполягають, що першим кроком має бути припинення вогню та замороження нинішньої лінії фронту.

Реклама

Вони також вважають, що продовження економічного тиску на Росію за допомогою санкцій може послабити позиції Путіна.

Bloomberg нагадує, що Трамп погрожував санкціями проти Росії перед дедлайном 8 серпня, але наразі утримується від прямих дій, обмежившись запровадженням додаткових тарифів проти Індії через закупівлю нею російської нафти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не поступиться територією.

Європейські лідери також підтвердили свою підтримку суверенітету України.

Реклама

«Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів», — йдеться у спільній заяві від 9 серпня, яку підписали прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Фінляндії.

За словами посадовця ЄС, США тісно залучені до поточної дипломатії та виявили зацікавленість у співпраці з Європою.

За умовами угоди, яку обговорюють США та Росія, Москва має припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях вздовж нинішніх ліній фронту.

Водночас поки незрозуміло, чи готова РФ відмовитися від будь-якої окупованої території, включаючи Запорізьку атомну електростанцію.

Реклама

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і Путіним на Алясці, який відбудеться в п’ятницю, стане важливим випробуванням для російського диктатора.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом на тлі майбутньої зустрічі Трампа з диктатором Путіним на Алясці.