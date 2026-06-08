- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 2 хв
Європейські лідери визначили 5 умов для стійкого миру в Україні
Європа як надійний союзник України має бути повноцінно залучена до будь-якого мирного процесу.
Лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та президент України Володимир Зеленський у спільній заяві за підсумками зустрічі в Лондоні наголосили на важливості ролі Європи у врегулюванні російсько-української війни та визначили п’ять умов для досягнення справедливого миру.
Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.
Сторони наголосили, що Європа як надійний союзник України має бути повноцінно залучена до будь-якого мирного процесу.
«Лідери чітко заявили, що всі зусилля мають здійснюватися у найтіснішій співпраці з Україною, іншими європейськими партнерами та США», — йдеться у заяві.
Також учасники зустрічі визначили п’ять базових умов, необхідних для справедливого та довготривалого миру.
По-перше, йдеться про припинення бойових дій і заклик до диктатора Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню.
По-друге, поточна лінія фронту має стати основою для майбутніх переговорів. У заяві підкреслюється, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою, а право України самостійно визначати свою безпекову політику має бути гарантоване.
По-третє, після початку перемир’я Україна повинна отримати надійні юридично зобов’язуючі гарантії безпеки. Йдеться про виконання домовленостей, досягнутих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року, включно з можливим розгортанням багатонаціональних сил.
По-четверте, заморожені російські активи залишатимуться заблокованими до завершення війни та виплати Росією компенсацій Україні за завдані збитки.
По-п’яте, будь-які домовленості мають враховувати інтереси безпеки Європи. Питання, що стосуються ЄС та НАТО, ухвалюватимуться лише за згодою відповідних структур і держав-членів.
У заяві також відзначено успіхи України на полі бою, зокрема звільнення територій та розвиток використання безпілотних технологій.
Окремо засуджено масштабні ракетні та дронові атаки Росії, а також порушення повітряного простору країн НАТО.
Крім того, лідери обговорили подальшу військову підтримку України та перспективи поглиблення оборонної співпраці між Україною та НАТО, включно з обміном бойовим досвідом.
Учасники зустрічі також позитивно оцінили заклик Зеленського до припинення війни через переговори, викладений у його листі до Путіна від 4 червня.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у Лондоні назвав головними темами зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.
Ми раніше інформували, що відмова диктатора Путіна від особистих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським обернулася для Кремля новим репутаційним ударом.