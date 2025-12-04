Європейські лідери застерігають: поступки Путіну в Україні можуть розв’язати йому руки для тиску на інші держави — AP

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Після зустрічі американських спецпосланців із російським диктатором Володимиром Путіним європейські лідери заявили про занепокоєння тим, що Москва лише імітує інтерес до миру, намагаючись виграти час і змінити геополітичний баланс на свою користь.

Про це пише The Associated Press.

Втім, невідомо, куди рухатимуться перемовини далі. Подальша траєкторія цього процесу значною мірою залежить від того, чи вирішить адміністрація Дональда Трампа посилити тиск на Росію або ж на Україну, аби домогтися політичних поступок та просунути ідею швидкого "мирного врегулювання".

Реклама

Опублікований минулого місяця мирний план США вже викликав різку критику у Європі, адже, за оцінками дипломатів, був надто орієнтований на вимоги Кремля. Документ містив кілька ключових пунктів, яких Москва давно домагалася, але які Київ категорично відкидав.

Європейські уряди стурбовані тим, що надмірні поступки Путіну не лише підірвуть українську оборону, а й створять небезпечний прецедент для всієї Європи. На думку багатьох високопосадовців, якщо Путін отримає в Україні те, чого прагне, він відчує повну безкарність і зможе відкрито тиснути на інші держави, які вже стикаються з російськими провокативними діями — зокрема, з вторгненнями дронів і військових літаків у рамках ширшої диверсійної кампанії.

У ЄС наголошують, що будь-яке мирне врегулювання має враховувати інтереси України та принципи міжнародного права, і застерігають Вашингтон від кроків, які можуть підірвати стабільність на континенті.

Нагадаємо, переговори в Кремлі між американськими посланцями Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 2 грудня тривали протягом 5 годин, але позиція Москви не пом’якшилася.

Реклама

Кремлівський очільник Путін досі вимагає капітуляції України, розраховуючи на зміну політики Вашингтона щодо Києва.

Водночас експерти висловлюють думку, що візит представників США до Москви став багатоетапним сигналом для Дональда Трампа.