Європейські миротворці в Україні: очільник Держдепу оцінив можливості

Очільник Державного департаменту США Марко Рубіо заявив, що склад потенційної європейської миротворчої місії в Україні все ще обговорюється.

Про це повідомляє Independent.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує Вашингтон перспективу європейських миротворців, держсекретар США зауважив, що існують різні способи “створити стримуючий фактор на землі, який запобіжить початку нової війни в майбутньому”.

Також читайте Миротворці в Україні: про що світові лідери домовилися на саміті в Лондоні

“Суть полягає в тому, що це має бути щось, що змусить Україну відчути, що вона може запобігти майбутньому вторгненню. Як це виглядатиме, ми будемо говорити, якщо зможемо досягти цього етапу”, - наголосив Марко Рубіо.

Нагадаємо, уряд Великої Британії провів переговори з представниками майже 20 країн, зацікавлених в участі в "коаліції добровольців", очолюваній Британією та Францією. Місія коаліції – розгортання миротворчих сил в Україні після укладення мирної угоди.

Читайте також: