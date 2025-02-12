Європейські союзники відреагували на розмову Трампа з Путіним — Politico

Переговори з високими ставками, які можуть вирішити майбутнє Східної Європи, повинні включати Україну. Таку думку висловили високопоставлені європейські дипломати після того, як президент США Дональд Трамп і лідер Росії Володимир Путін під час телефонної розмови в середу, 12 лютого, погодилися провести переговори.

Про це пише Politico.

“Миру можна досягти лише разом. А це означає: з Україною та з європейцями. Ми повинні разом пройти цей шлях, щоб мир повернувся в Європу”, – сказала в коментарі виданню міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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Також у розмові з Politico міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже зазначила, що участь України в будь-яких мирних переговорах є надзвичайно важливою.

“Щоб досягти успішної мирної угоди, Росію потрібно послабити на полі бою. Російська політика, економіка, релігія, ЗМІ, приватний сектор, — все це орієнтоване на війну. Отже, Росію треба примусити до миру”, - каже очільниця латвійського зовнішньополітичного відомства.

Європейські чиновники давно побоюються, що історично теплі особисті стосунки Трампа з Путіним можуть призвести до того, що вони будуть виключені з будь-яких дискусій на високому рівні щодо майбутнього свого континенту.

Нагадаємо, бажання президента США Дональда Трампа припинити війну, водночас тримаючи європейців у невіданні щодо того, як він збирається це зробити, створює величезну загрозу для європейських країн.

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