Європейські столиці на черзі: де може відбутися саміт Трампа, Зеленського та Путіна

Європейські союзники активно оцінюють кілька можливих локацій для можливої зустрічі Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна наприкінці цього місяця.

Про це повідомили джерела ЄС виданню Sky News.

За словами співрозмовників, проведення другої зустрічі залежатиме від результатів завтрашньої зустрічі на Алясці. Проте союзники сходяться на думці, що місце її проведення має бути в Європі.

Якщо зустріч на Алясці пройде успішно, очікується, що ЄС та США проведуть нараду щодо наступної зустрічі трьох лідерів вже у суботу вдень.

Раніше Зеленський пропонував провести зустріч у Римі, але низка країн, зокрема Франція, Фінляндія, Іспанія та Німеччина, вважають, що більш нейтральним варіантом могла б стати Женева.

Окремо Туреччина також двічі ініціювала переговори щодо проведення саміту на своїй території.

Раніше американський телеканал CBS News з посиланням на власні джерела повідомив, що трьохсторонні переговори за участі президента України Володимира Зеленського, російського президента Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа можуть відбутися до кінця наступного тижня.