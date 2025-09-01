Європейські війська в Україні: фон дер Ляєн заявила про "досить чіткі" плани

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Країни Євросоюзу розробляють «досить чіткі плани» потенційного розгортання військ в Україні в межах післявоєнних гарантій безпеки, які матимуть повну підтримку від США.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв’ю Financial Times.

За словами очільниці ЄК, існує «чітка дорожня карта» для можливого розгортання західних військ в Україні.

«Гарантії безпеки мають першорядне значення і абсолютно необхідні. У нас є чітка дорожня карта, і ми досягли угоди в Білому домі… і ця робота просувається дуже добре», — сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що триває робота над планами «розгортання багатонаціональних військ і підтримки з боку американців». Президентка Єврокомісії акцентувала — президент США Дональд Трамп «запевнив нас, що США будуть як елемент підтримки. Це було сказано дуже чітко і неодноразово підтверджувалося».

Фон дер Ляєн також сказала, що минулого тижня відбулася зустріч очільників Міністерств оборони країн-членів «коаліції рішучих». Учасники «розробили досить точні плани», включно з обговоренням «необхідних елементів для ефективного нарощування військ».

«Звичайно, завжди потрібне політичне рішення відповідної країни, тому що розгортання військ є одним з найважливіших суверенних рішень нації. (Але) відчуття терміновості дуже високе… справа просувається вперед. Вона справді набуває форми», — наголосила президентка ЄК.

Вона додала, що основою сил стримування після війни мають стати ЗСУ.

За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія шукатиме нові джерела фінансування, щоб забезпечити «стале фінансування українських збройних сил як… гарантії безпеки».

Очільниця Єврокомісії зазначила, що після укладення будь-якої мирної угоди Україні знадобиться «досить значна кількість солдатів, яким потрібні хороші зарплати і, звичайно, сучасне обладнання… Безумовно, ЄС доведеться докласти зусиль».

Фон дер Ляєн переконана, що наявне фінансування України з боку Євросоюзу має зберігатися і в мирний час. ЄС також продовжить забезпечувати фінансово навчання українських військових після укладення будь-якої мирної угоди.

Президентка Єврокомісії закликала держави-члени ЄС використовувати кредитний фонд на озброєння у розмірі 150 млрд євро, аби укласти угоди про спільне з оборонними компаніями України виробництво або для закупівлі зброї, яку можна передати державі.

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомило, що США заявили про готовність надати Україні розвідувальні дані, системи управління та підтримку ППО в межах західного плану безпеки після війни. Європейська «коаліція охочих», очолювана Британією та Францією, обіцяє гарантії безпеки, однак визнає, що без США реалізувати їх неможливо. За планом, передбачено створення демілітаризованої зони, зміцнення українських оборонних рубежів та розгортання європейських сил, які США підтримуватимуть із тилу. Вашингтон і надалі виключає відправлення власних військ до України.