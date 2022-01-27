Європейський Центробанк запросив у банків інформацію про план дій у разі відключення РФ від SWIFT

Європейський Центробанк запросив у банків інформацію про план дій у разі відключення РФ від SWIFT

Найбільші ризики санкції створять для фінустанов з великою російською присутністю.

Європейський Центробанк (ЄЦБ) попередив фінансові організації, які працюють у Росії, про ризик запровадження антиросійських санкцій разі нападу на Україну та запросив у банків інформацію про те, чи мають вони план дій, якщо РФ буде відключено від міжнародної системи SWIFT.

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Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

"Запити до банків показують, що ЄЦБ хоче упевнитися, що європейські банки можуть дотримуватися санкційного режиму і будуть в змозі швидко припинити операції з клієнтами, з якими їм заборонено мати справу", - пише газета.

Зазначається, що найбільші ризики санкції створять для таких банків як американський Citigroup, французький Societe Generale (SocGen), австрійський Raiffeisen та італійський UniCredit, які мають велику присутність в РФ, зазначає FT.

Як пише Financial Times з посиланням на дані ЄЦБ, російські юридичні та фізичні особи винні міжнародним банкам, включаючи їх дочірні російські структури, близько 121 млрд доларів. Крім цього 128 млрд доларів зберігається на депозитах. За оцінками JPMorgan, найбільший ризик несе банк Sociеtе Gеnеrale - 2,6 млрд євро, ризик для Raiffeisen становить 1,9 млрд, UniCredit - 1,4 млрд.

Зокрема у самих банках, які працюють у РФ, говорять, що головний ризик, який вплине на усю російську фінансову систему, пов'язаний саме з відключенням країни від SWIFT. Крім того додатковий ризик для європейських банків в тому, що вторгнення в Україну може послабити курс рубля і таким чином відбитися на вартості акцій їхніх дочірніх російських підрозділів.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що не виключає запровадження персональних санкцій проти президента Росії Володимира Путіна у разі широкомасштабного нападу РФ на Україну.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу в парламенті 25 січня також заявив, що уряд країни готовий без вагань і роздумів запровадити жорсткі санкції проти РФ та особисто Володимира Путіна, якщо він наважиться вторгнутися до України.

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