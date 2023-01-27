Європейський Союз анонсував створення донорської координаційної платформи для відновлення України

Європейський Союз озвучив про початок роботи багатосторонньої донорської координаційної платформи, яка допомагатиме Україні у процесі відновлення та відбудови після руйнувань, спричинених війною

Про це пише Укрінформ з посиланням на Європейську комісію.

«Багатостороння донорська координаційна платформа для підтримки процесу відновлення та відбудови в Україні була започаткована сьогодні. Вона забезпечить тісне співробітництво між міжнародними донорами та фінансовими організаціями, надання підтримки у належний, прозорий та відповідальний спосіб», - читаємо у повідомленні.

Перша зустріч донорської координаційної платформи відбулась у режимі телеконференції за участю офіційних осіб високого рівня від України, Європейського Союзу, країн G7 та фінансових інституцій, таких як ЄІБ, ЄБРР, МВФ та Світовий банк. Пізніше платформи зможуть приєднатися інші донори.

ЄС налаштований продовжувати відігравати провідну роль у підтримці процесу відновлення та відбудови України, який буде тісно пов’язаний із європейським курсом країни, та забезпечить, щоб надходження інвестицій в країну відбувалося одночасно зі здійсненням ключових реформ.

Також читайте Швеція передасть обладнання для відновлення української енергосистеми: деталі

Нагадаємо, що США готові надати Україні обладнання для швидкого відновлення енергетики.

Також Швеція виділить Україні додаткові 55 мільйонів євро на відновлення.

Читайте також:

Українці можуть вплинути на відновлення електропостачання: що потрібно