Європейський союз обмежив операції з цінними паперами уряду Росії та ЦБ РФ: що це означає

Європейський союз обмежив операції з цінними паперами уряду Росії та ЦБ РФ: що це означає

З 23 лютого забороняється надавати нові кредити.

ЄС у рамках опублікованих санкцій проти Росії запровадив і обмеження щодо цінних паперів уряду та Центробанку РФ.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на інформацію, опубліковану в Офіційному журналі ЄС.

"Слід заборонити пряму чи непряму купівлю, або продаж, пряме чи непряме надання інвестиційних послуг, допомогу у випуску чи будь-які інші угоди з переказними цінними паперами, випущеними після 9 березня 2022 року Росією чи її урядом, Центробанком", — йдеться у повідомленні.

Крім того, з 23 лютого забороняється надавати нові кредити.

У ухвалі зазначається, що санкції набувають чинності негайно після публікації в Офіційному журналі. Заходи були запропоновані головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, потім — одноголосно схвалені всіма країнами Євросоюзу.

Як повідомлялося раніше, виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс розповів, що Європейський Союз готовий запровадити другий пакет санкцій проти РФ, якщо її армія увійдуть на території окупованого Донбасу. Зокрема, ці санкції стосуватимуться сфери торгівлі.

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