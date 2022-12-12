Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Європейський союз погодив нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1395
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Європейський союз погодив нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії

Фото: Associated Press

У списку санкцій - 8 осіб та одна організація.

Європейський союз погодив нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"ЄС погодив пакет санкцій проти ірану через постачання зброї росії. За словами Жозепа Борреля, до санкційного списку внесені 8 осіб та одна організація", - повідомив Єрмак.

Іранські дрони у війні проти України

Росія від осені почала застосовувати іранські дрони у війні проти України. Окупанти запускають іранську зброю по житлових будинках та енергетичній інфраструктурі України.

Спочатку Іран вперто заперечував, що передав Росії зброю, проте згодом вони визнали цей факт, заявивши, що, мовляв, продали РФ дрони ще до початку повномасштабної війни. Цю інформацію спростували у США. 

У грудні офіційний представник МЗС ісламської республіки Насер Канан Чафі вкотре цинічно заявив, що його держава не передає агресору озброєння, мовляв, вони за дипломатичне вирішення конфлікту. Він назвав інформацію про нібито відкриття в РФ заводу з будівництва іранських БпЛА та закупівлю Москвою ракет у Тегерана "політично вмотивованою і зробленою сторонами, які постійно надають зброю одній зі сторін конфлікту, що сприяє його продовженню".

У ЗМІ ж переконують, що Іран може передати Росії і балістичні ракети для ударів по території України.

Читайте також:

Полетіли іранські дрони з нової партії; на Бахмут - небачена атака - Олександр Коваленко

Полетіли іранські дрони з нової партії; на Бахмут - небачена атака - Олександр Коваленко

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1395
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація