Європейський союз погодив нові санкції проти Ірану через постачання зброї Росії.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"ЄС погодив пакет санкцій проти ірану через постачання зброї росії. За словами Жозепа Борреля, до санкційного списку внесені 8 осіб та одна організація", - повідомив Єрмак.

Іранські дрони у війні проти України

Росія від осені почала застосовувати іранські дрони у війні проти України. Окупанти запускають іранську зброю по житлових будинках та енергетичній інфраструктурі України.

Спочатку Іран вперто заперечував, що передав Росії зброю, проте згодом вони визнали цей факт, заявивши, що, мовляв, продали РФ дрони ще до початку повномасштабної війни. Цю інформацію спростували у США.

У грудні офіційний представник МЗС ісламської республіки Насер Канан Чафі вкотре цинічно заявив, що його держава не передає агресору озброєння, мовляв, вони за дипломатичне вирішення конфлікту. Він назвав інформацію про нібито відкриття в РФ заводу з будівництва іранських БпЛА та закупівлю Москвою ракет у Тегерана "політично вмотивованою і зробленою сторонами, які постійно надають зброю одній зі сторін конфлікту, що сприяє його продовженню".

У ЗМІ ж переконують, що Іран може передати Росії і балістичні ракети для ударів по території України.

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