"Європейський Трамп" йде до влади у Нідерландах: що буде з військовою допомогою та українськими біженцями

У Нідерландах на позачергових парламентських виборах здобула перемогу ультраправа “Партія Свободи” (PVV) на чолі зі скандальним політиком Гертом Вілдерсом, якого вже ЗМІ охрестили “європейським Трампом”. Він відомий своєю скандальною риторикою, а його “Партія Свободи” – голосуванням проти надання допомоги Україні. У своїх виступах Вілдерс обіцяє вирішити проблему з мігрантами, критикує постачання зброї та не приховує захоплення Росією.

ТСН.ua разом з нідерландськими політичними експертами спробував розібратися, чи означатиме перемога Вілдерса початок проблем для українців, втрату одного з ключових союзників у війні проти Росії та чи стане він для України “ще одним Орбаном”.

PVV рвуться до влади, але вона ще далеко

Нижню та найвпливовішу палату парламенту Нідерландів формують 150 депутатів, які в результаті виборів представлятимуть 15 партій. “Партія Свободи” після перемоги отримає найбільше – 37 місць в новому скликані другої палати, однак для формування більшості цього недостатньо. Аби дійсно прийти до влади Вілдерсу потрібно зібрати коаліцію зі щонайменше 76 парламентарів, а отже доведеться домовлятися з прямими конкурентами, яких нещадно критикував під час своєї передвиборчої компанії. Загалом, розподіл сил в парламенті виглядатиме наступним чином.

Результати виборів в Нідерландах, розподіл місць в Другій палаті парламенту / Фото: uk.wikipedia.org

Нещодавно Вілдерс відкрито заявив, що пропонує обʼєднатися для формування більшості з третьою на виборах партією VVD (ред. партія чинного премʼєра Рютте, яку на вибори вела Ділан Єшільгоз-Зегеріус) та новоутвореною правоцентристською партією NSC, яка посіла четверте місце. Він періодично виходить із закликами до перемовин у ЗМІ та у своїх соцмережах.

Сідаючи за стіл переговорів, “Партії Свободи” доведеться послабити риторику та “скинути оберти”, вважає політичний експерт та доцент міжнародних відносин Ляйденського університету Нільс ван Вілліген.

“Після перемоги на виборах Вілдерс заявив, що його давні антиісламські позиції будуть “тимчасово заморожені”. Ми не знаємо, що станеться в майбутньому, але поки що, здається, що Вілдерс готовий підтримувати більш помірковану політику, щоб отримати владу. Якщо він так продовжить, я думаю, є великі шанси, що він зможе сформувати уряд”, – заявив в коментарі для ТСН.ua ван Вілліген.

Лідерка ж Народної партії за свободу і демократію (VVD) Ділан Єшільгоз-Зегеріус раніше виключила можливість приєднання до потенційної коаліції, в якій домінує Вілдерс, однак заявила, що “може її підтримувати збоку”.

Партія “Новий громадський договір” (NSC) Пітера Омцігта також поки не готова вести перемовини щодо формування більшості. Омцігт бачить ”безліч політичних перешкод на шляху досягнення угоди з PVV” та звернув особливу увагу на розбіжності у питанні підтримки України.

У Нідерландах, зокрема у ЗМІ, активно розмірковували й над іншим варіантом - коаліція “антиВілдерса”, аби залишити того “за бортом”. У такому випадку перемовини про обʼєднання будуть ще складнішими, адже домовлятися доведеться правоцентристам з лівоцентристами, які мають зовсім різні погляди щодо міграційної та економічної політики Нідерландів.

Що буде з допомогою Україні

Раніше Нідерланди заявили про готовність передати до 42 літаків F-16, а у листопаді оголосили про пакет військової допомоги на суму 2 млрд євро. Кошти мають спрямувати на постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь та реконструкцію. Країна поки залишається одним з ключових донорів та союзників України у боротьбі проти російських загарбників і на думку політичних експертів, найближчим часом суттєвих змін не відбудеться, адже рішення вже ухвалені.

“Прем’єр-міністр Рютте вже пообіцяв ще 2 мільярди євро на підтримку України в 2024 році. Малоймовірно, що будь-який уряд (навіть із членством PVV) відмовиться від цієї обіцянки”, – сказав в коментарі ТСН.ua нідерландський політолог Ганс Оверслот.

Щодо майбутніх постачань озброєння, то з цим можуть виникнути проблеми. PVV хотіла б припинити відправлення зброї в Україну, аргументуючи це тим, що “зброя повинна бути зарезервована для нідерландських збройних сил”. Проте тут, за словами Нільса ван Віллігена, швидше за все, доведеться йти на компроміс.

“Вілдерс стверджував, що F16 є наступальною зброєю і це може втягнути Нідерланди у війну. Однак існує широка підтримка поставок зброї в парламенті, також серед потенційних партнерів по коаліції. Враховуючи ймовірність того, що Вілдерс віддасть пріоритет своєму внутрішньополітичному порядку денному, малоймовірно, що поставки зброї будуть припинені через його позицію. Можливо, буде досягнуто компромісу і Нідерланди постачатимуть менше зброї, але я не думаю, що матеріальна підтримка буде повністю скасована, коли Вілдерс буде в уряді”, – зазначив ван Вілліген.

У своїй передвиборчій компанії PVV не акцентувала на своєму ставленні до Росії та війни в Україні. Це логічно, адже останнє опитування в Нідерландах показало, що 58% респондентів готові допомагати Україні допоки ЗСУ не вийдуть на кордони 1991-го року. І такі настрої суспільства кардинально не збігаються з позицією Вілдерса, тому акцент на цій темі міг би забрати у нього частину електорату.

Раніше лідер PVV неодноразово потрапляв у скандальні ситуації критикуючи НАТО, або ж, покидаючи зал засідань під час виступу президента України Володимира Зеленського.

“Це правда, що PVV прихильно ставиться до Росії. Його партія голосувала проти санкцій проти Росії та проти поставок зброї Україні. Він також відмовився бути присутнім на засіданні парламенту, на якому виступав президент Зеленський”, – коментує ван Вілліген.

Але поки що, переконаний експерт, політично лідер PVV обрав у війні бік України. Також він різко засудив російське вторгнення, хоч і звинуватив НАТО в “ляпах”, через які, за його словами, могло статися вторгнення: “Досі він був дуже чітким, визнаючи, яких би помило не припустилися у НАТО, вони не можуть виправдати вторгнення Росії в Україну. Тому так, Вілдерс прихильно ставиться до Росії, але не зовсім неприхильно ставиться до України”.

Політичні експерти сходяться на думці, що підтримка України ймовірного уряду Вілдерса точно не буде настільки потужною як зараз, при Марку Рютте. Мовляв “на компроміси доведеться йти всім партіям”.

Чи варто пакувати валізи українським біженцям

Протягом майже двох років повномасштабного вторгнення, у Нідерландах знайшли прихисток понад 100 тисяч українців. Як пише видання NOS, восени 2023-го ця кількість почала різко зростати. Останнім часом все більше українців прибувають із інших європейських країн, зокрема, із Польщі, тому рівень заповненості притулків для екстреного розміщення досяг 99,3%.

Однією з основних тез Герта Вілдерса під час передвиборчої кампанії була “припинення потоку біженців до країни”. Здебільшого це не стосувалося українців, адже проблема з мігрантами в Нідерландах виникла ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Доцент міжнародних відносин Ляйденського університету Нільс ван Вілліген підкреслив, що Вілдерс переміг на виборах частково завдяки своїй антиімміграційній позиції, але його політична партія традиційно націлена на іммігрантів з ісламським походженням і тим українцям, які вже в Нідерландах не варто хвилюватися.

“Попри те, що Вілдерс (і його потенційні партнери по коаліції) хочуть скоротити імміграцію, будь-які політичні зміни будуть обмежені міжнародними договорами та політикою ЄС. Ймовірно, потенційні партнери по коаліції не готові йти так далеко, як Вілдерс, у плані антиміграційної політики. Загалом я очікую більш жорсткої позиції щодо імміграції, але вона не буде спрямована особливо проти української громади в Нідерландах”, – зазначив ван Вілліген.

В майбутньому складніше доведеться тим, хто тільки збирається переїжджати до Нідерландів. Антиміграційна політика, швидше за все, буде націлена на ускладнення отримання дозволу на проживання в країні.

“Можливо, новим українським біженцям стане важче або неможливо приїхати до Нідерландів, але навряд чи ті, хто вже тут, будуть змушені повернутися”, – додає ван Вілліген.

За словами лідера PVV, коаліцію в Нідерландах вдалося б сформувати за три тижні, якби з ним сіли за стіл переговорів. Але домовлятися з Вілдерсом не поспішає ні VVD, ні NSC. Одні та інші відкрито заявляють про небажання об'єднуватися з партією-перможницею. Лідери партій говорять про ключові розбіжності, як у формуванні майбутнього уряду, так і в питаннях внутрішньої та зовнішньої політики. Нідерландські експерти визнають, що зараз відбуваються “торги за крісла”, але чим вони закінчаться, поки прогнозувати не беруться.

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