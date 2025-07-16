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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Європейський хід: як союзники змусили Трампа підтримати Україну зброєю

США постачатимуть зброю Україні через схему, яку розробили в Європі. Берлін та союзники знайшли спосіб обійти ізоляціонізм Трампа.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Фрідріх Мерц та Дональд Трамп

Фрідріх Мерц та Дональд Трамп. / © Associated Press

Європейські лідери швидко зрозуміли, як працювати з Дональдом Трампом — не переконуючи, а обходячи. Замість відкритого тиску, вони запропонували йому вигідну угоду, яка поєднує американський прибуток із європейською ініціативою.

Про це пише видання Politico.

Результат — схвалення американським президентом плану, згідно з яким європейські країни закуповуватимуть американську зброю для України, а НАТО координуватиме поставки. І хоча Трамп представив це як власну ініціативу, в Європі кажуть інше: домовленості були сформульовані раніше — зокрема за участі Німеччини — й озвучені лише після того, як стало зрозуміло, що Путін відкидає спроби домовитися про перемир’я.

Усмішки в Овальному кабінеті — і натиск із Берліна

Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте публічно хвалив Трампа за “визначальне лідерство”, дотримуючись негласного правила дипломатії з нинішнім президентом США: говорити компліменти. Та за лаштунками переговори мали інший характер. Саме Берлін, за словами німецьких урядовців, наполягав на новій схемі: європейці платять, Америка постачає, а Білий дім зберігає обережну дистанцію — і політичний баланс усередині країни.

Канцлер Фрідріх Мерц кілька разів розмовляв із Трампом перед його заявою, запевнивши, що Німеччина візьме на себе провідну роль у схемі закупівель. У Берліні це називають шансом посилити тиск на Москву — і одночасно уникнути тривалих дискусій у Конгресі США щодо прямої військової допомоги.

“Це в наших інтересах. Ми хочемо допомогти Україні захиститися від терору та змусити Росію сісти за стіл переговорів”, — заявив Мерц.

Європейські урядовці прямо визнають: їхня стратегія — дозволити Трампу підтримати Україну, не втрачаючи обличчя перед власною ізоляціоністською аудиторією. Як зазначив один із радників Мерца, “адміністрація США залишатиметься на крок позаду, але зможе посилити тиск на Росію”. Це — політичне страхування, яка дає Вашингтону простір для маневру.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни Європи не публікуватимуть інформацію про американське озброєння, яке передаватимуть Україні в межах нового плану допомоги.

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