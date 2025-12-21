Європейці шукають відповідь на російські "Кинджали" та "Циркони"

Гроші / © pixabay.com

Реклама

Європейський союз посилює власний оборонно-промисловий комплекс та у 2026 році планує виділити 1 млрд євро на розвиток оборонних технологій, зокрема для протидії гіперзвуковим загрозам.

Про це повідомляє Defense Express.

«Особлива увага приділяється засобам протиповітряної та протиракетної оборони, здатним відбивати загрози гіперзвукового типу, такі як російські комплекси „Кинджал“ і „Циркон“», — зазначають експерти EDF.

Реклама

Що фінансує Європейський оборонний фонд

Серед ключових напрямків інвестицій:

Розробка та модернізація основних бойових танків, включно з технологіями для нового покоління Leopard 2;

Морські дрони та безпілотні платформи для військово-морських сил;

РСЗВ та інші засоби вогневої підтримки, розроблені для заміни застарілих систем;

Технології для нових винищувачів, включно з турбовентиляторними двигунами потужністю 25–35 кН та автоматичним дозаправленням у повітрі;

Засоби радіоелектронної боротьби з штучним інтелектом та загоризонтні РЛС для відстеження гіперзвукових апаратів.

Фінансовий розподіл

68 млн євро спрямовано на системи протидії гіперзвуковим ракетам та ендоатмосферні перехоплювачі;

125 млн євро виділено на модернізацію основних бойових танків;

25 млн євро — на розробку РСЗВ, враховуючи, що ЄС наразі не має власних серійних комплексів цього типу;

20–30 млн євро — на технології майбутнього: штучний інтелект, рої безпілотників та квантово захищені мережі.

Як зазначають аналітики, така стратегія дозволяє зменшити залежність від іноземного озброєння та посилити оборонну взаємодію між країнами ЄС.

Починаючи з 2021 року, EDF інвестував понад 4 млрд євро у різні оборонні проекти, і щороку ця сума зростає. Окрім нових розробок, фонд також підтримує закупівлю наявного озброєння через програму SAFE, що забезпечує оперативну готовність армій ЄС.

«Мета — створити незалежний та сучасний оборонний потенціал Європи, здатний протидіяти будь-яким сучасним загрозам», — коментують у Defense Express.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Європейський Союз виділив Україні 90 млрд євро, які є безповоротними та безвідсотковими, на два наступні роки. Їх спрямують на потреби бюджету та оборони.