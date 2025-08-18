Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

Європейські лідери активно інструктують президента України Володимира Зеленського, як уникнути «роздратування» президента США Дональда Трампа під час зустрічі і розмови у Білому домі 18 серпня, що має визначити подальшу долю війни.

Про це пише Daily Mail.

Зеленського у Вашингтоні супроводжують прем’єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, очільниця уряду Італії Джорджа Мелоні та прем’єр Фінляндії Александер Стубб. До переговорів приєднаються також генсек НАТО Марк Рютте і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що президенти США та України зустрінуться тет-а-тет протягом години, після чого розпочнуться ширші перемовини Трампа з європейськими лідерами.

У Європі занепокоєні, що Трамп може використати зустріч для тиску на Зеленського з вимогою погодитися на умови президента Росії Володимира Путіна, серед яких — відмова від Донбасу і Криму, а також від перспективи вступу України до НАТО.

Втім, Зеленський уже чітко дав зрозуміти, що поступатися територіями не збирається, навіть попри заяву Трампа про необхідність «обміну землями» для припинення війни. Це створює напружене тло для чергового контакту двох лідерів, стосунки яких завжди залишалися прохолодними.

Європейських політиків, які летять до Вашингтона, у ЗМІ вже назвали «групою підтримки» Зеленського після його непростої зустрічі з Трампом на початку 2025 року.

Заяви Трампа після зустрічі з Путіним і реакція Зеленського

Попри спроби налагодити відносини, минулого тижня американський президент обурив Київ, коли на перемовинах у Алясці продемонстрував надмірну прихильність до Путіна. А напередодні нинішніх переговорів Трамп ще більше підняв градус, заявивши, що Зеленський «може закінчити війну з Росією майже миттєво, якщо захоче». Президент США також підтвердив, що не підтримає вступ України до НАТО, і наголосив, що Крим «ніколи не повернеться».

У своєму зверненні у соцмережі X Зеленський відповів, що «Росія має закінчити цю війну, яку сама розпочала». Він сподівається, що спільна зі США та європейськими друзями сила змусить РФ до справжнього миру.

«Ми всі прагнемо завершити війну швидко й надійно. І мир має бути тривалим. Не таким, як колись, коли Україну змусили віддати Крим і частину Донбасу, а Путін просто використав це як плацдарм для нового нападу. Або коли Україні у 1994 році дали так звані „гарантії безпеки“, які не спрацювали. Звісно, Крим тоді не можна було віддавати — так само, як українці не віддали Київ, Одесу чи Харків після 2022-го. Українці борються за свою землю й незалежність. Зараз наші військові мають успіхи в Донецькій і Сумській областях. Я впевнений, що ми захистимо Україну, ефективно гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім американцям та кожному партнеру й союзнику за підтримку та безцінну допомогу», — йдеться в заяві Зеленського.

Що буде на зустрічі Трампа і Зеленського?

Напередодні зустрічі Стармер і президент України провели переговори у Лондоні, а разом із Макроном ще й очолили онлайн-зустріч «коаліції охочих». За підсумками цих обговорень французький президент підкреслив, що союзники «виступлять єдиним фронтом» у Білому домі.

За інформацією дипломатів, Трамп може наполягати, аби Зеленський погодився на повний контроль Росії над Донецькою та Луганською областями. Натомість Путін нібито готовий відвести війська з інших територій і прийняти гарантії безпеки, подібні до статті п’ятої НАТО.

Європейські лідери наголошують: лише Україна має вирішувати, яким буде закінчення війни.

Після переговорів з Путіним в Алясці Трамп, схоже, відмовився від ідеї простого перемир’я, заявивши про необхідність довгострокової угоди. Проте держсекретар США Марко Рубіо визнав, що «до угоди ще далеко». Він попередив, що на Росію чекають «додаткові наслідки», якщо вона відмовиться від миру, хоча й сумнівається, що нові санкції змусять Путіна сісти за стіл переговорів.

Своєю черго Зеленський підкреслив, що «спочатку треба припинити вогонь, а потім швидко працювати над остаточною угодою».

Британський міністр уряду Стівен Кіннок заявив, що Зеленського не можна змушувати підписувати мирні домовленості, якщо вони не відповідають інтересам України. За його словами, під час зустрічі у Білому домі Стармер матиме три ключові завдання:

наголосити, що будь-які рішення щодо території України можливі лише за згодою Києва;

донести, що шлях України до НАТО та гарантії безпеки не можуть диктувати інші країни;

підтвердити, що британці стоять поруч із українцями, як це вже було під час приймання українських біженців.

Зауважимо, за даними Bloomberg, під час зустрічі з Трампом 18 серпня Зеленський планує з’ясувати деталі російських вимог щодо припинення війни, обговорити можливість проведення тристоронніх переговорів та закликати до посилення санкцій проти РФ. Водночас представники делегації ЄС хочуть отримати чітку відповідь, які саме гарантії безпеки США готові надати Україні, а також чи можливий прямий діалог Зеленського з Путіним за американського посередництва.

Варто нагадати, що після зустрічі з Путіним і напередодні переговорів з українським президентом Трамп заявив: Київ має бути готовим відмовитися від частини територій.