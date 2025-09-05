Європі бракує важелів тиску на Путіна: Мерц сказав, хто їх має

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Європа поки що не здатна змусити Росію припинити війну проти України, а США зволікають із рішеннями щодо гарантій безпеки та нових санкцій.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Bloomberg.

«Наразі ми не можемо чинити достатнього тиску на Путіна, щоб покласти край цій війні. Ми залежимо від американської допомоги», — сказав він.

Мерц зазначив, що водночас Росія зміцнює відносини з Китаєм, Індією та Бразилією. Його коментарі прозвучали на тлі дискусій у так званій «Коаліції охочих» щодо гарантій безпеки для Києва.

Гарантії безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу 29 серпня назвав три ключові блоки гарантій безпеки для України.

Перший блок стосується армії — збереження нинішньої чисельності військових та забезпечення їх зброєю завдяки українському, європейському та американському виробництву.

Другий блок стосується НАТО. Йдеться про домовленості з партнерами на рівні лідерів щодо їхньої готовності підтримати Україну у випадку нової агресії.

Третій блок — це санкції проти Росії та використання заморожених російських активів для відновлення держави.

Нагадаємо, 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що європейські країни готові надати Україні суттєві гарантії безпеки, а США «нададуть підтримку». Очільник Білого дому наголосив, що саме Європа має зробити рішучий крок у цьому напрямку, адже «вона розташована поруч з Україною».

За словами президента України Володимира Зеленського, гарантії безпеки, робота над якими триває, мають бути такими, як п’ята стаття Договору НАТО. Глава держави також акцентував, що питання гарантій безпеки — це й питання фінансування ЗСУ.