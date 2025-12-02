Європі можуть "дозволити посидіти" за столом переговорів: Путін назвав умови

Кремлівський диктатор Володимир Путін / © Associated Press

Кремль продовжує риторику, спрямовану на розкол західної коаліції. Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв, у яких спробував протиставити позицію Сполучених Штатів діям європейських країн, звинувативши останніх у блокуванні мирного процесу.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Звинувачення на адресу ЄС

Очільник Кремля стверджує, що Європа нібито «заважає» адміністрації президента США Дональда Трампа досягти миру в Україні. За логікою диктатора, саме європейські партнери Києва є перепоною для реалізації домовленостей, які могли б влаштувати Москву.

Крім того, Путін категорично відкинув дипломатичні ініціативи, які надходять з ЄС. Він заявив, що Європа висуває пропозиції до мирного плану, які є «неприйнятними для Росії».

Умова для повернення до діалогу

Водночас російський лідер залишив простір для можливих контактів, але виключно мовою ультиматумів. Він заявив, що «допускає» повернення європейців до переговорного столу, проте висунув чітку умову.

«РФ допускає повернення європейців до переговорів, якщо ті враховуватимуть реалії на землі», — заявив Путін.

Цією фразою військово-політичне керівництво Росії традиційно називає вимогу визнати успіхі своєї армії окупантів, російський контроль над захопленими українськими територіями та погодитись зі зміною державних кордонів.

Цією фразою військово-політичне керівництво Росії традиційно називає вимогу визнати успіхи своєї армії окупантів, російський контроль над захопленими українськими територіями та погодитись зі зміною державних кордонів.