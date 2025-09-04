Європі не можна бути наївною: Рютте попередив про серйозну загрозу від Кремля і його союзників

Марк Рютте. / © Associated Press

Європа не повинна бути наївною щодо “дестабілізувальної та конфронтаційної” сили Росії, Китаю та Іранку зокрема. Натомість країнам слід нарощувати власні можливості для забезпечення безпеки континенту.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу на празькому оборонному саміті IISS, пише The Guardian.

З його слів, Європа повинна відреагувати на те, що “Росія та Китай здійснюють значні інвестиції у розбудову та модернізацію своїх збройних сил” “з разючою, я б сказав, приголомшливою швидкістю”.

“Ця тенденція не зміниться і не повернеться назад найближчим часом. Росія є і в найближчому майбутньому залишатиметься дестабілізувальною та конфронтаційною силою в Європі та світ”, наголосив генсек.

Рютте також зауважив, що це озброєння використовується проти України. Разом з тим, додав він, Північноатлантичний альянс “працює над тим, щоб якомога швидше припинити цю агресію”, але Європа не повинна бути наївною щодо майбутнього.

“Але загроза не закінчиться разом із цією війною, і виклик не обмежується лише Росією. Китай, Іран і Північна Корея створюють проблеми як окремо, так і в результаті співпраці. Просто погляньте на фотографії з Пекіна за останні кілька днів і на те, як вони тримаються за руки. Вони розширюють свою співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня, готуються до довгострокового протистояння”, - заявив Рютте.

Нагадаємо, Китайський лідер Сі Цзіньпін під час параду з диктаторами Росії Володимиром Путіним і КНДР Кім Чен Ином зробив гучну заяву про те, що сьогодні світ стоїть перед "миром або війною". З його слів, зараз китайський народ "твердо стоїть на правильному боці історії".

Зауважимо, раніше генеральний інспектор німецького Бундесверу Карстен Броєр висловився про те, плани Путіна "виходять за межі України". Агресивна поведінка Росії становить загрозу для Балтійського регіону.