Європі слід готуватися до можливого повернення Трампа: президент Чехії зробив тривожну заяву

Трамп бачить багато речей не так, як інші політики, наголосив чеський лідер.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що країнам Європи варто бути готовими до можливої перемоги 45 президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на виборах. Адже колишній очільник Білого дому бачить "багато речей інакше".

Таку думку чеський лідер висловив в інтерв'ю польському телеканалу TVN 24

Павел наголошує, що якщо Трампа виграє на президентських виборах, то він "дуже швидко укладе угоду" з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним. І це, зауважує президент Чехії, може бути зовсім невигідною як для України, так і для Європи.

"У такому разі ми матимемо доконаний факт, з яким доведеться мати справу... Йдеться не про те, щоб підірвати трансатлантичний зв'язок, поставити під сумнів Сполучені Штати як союзника. Але ми повинні реалістично визнати, що Дональд Трамп бачить багато речей по-іншому", - заявив Павел.

Він також зауважує, ймовірна перемога Трампа - буде демократичним рішенням американського народу. Втім, Європа має бути готовою до цього, "тому що, безумовно, будуть певні наслідки".

Павел також наголосив, що Україна, на відміну від Росії, має обмеження в нинішній ситуації на полі бою - особливо що стосується людських ресурсів. Саме тому потребують вона передусім засобів для активної оборони й порушення шляхів постачання російської армії – як-то артилерії чи крилатих ракет більшої дальності або F-16.