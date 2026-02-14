Європі треба випередити Росію та підготуватися - Стармер

Кір Стармер / © Associated Press

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зазначив, що Європа повинна бути готовою до боротьби на тлі російської агресії.

Про це пише видання The Guardian.

«Росія довела свою схильність до агресії, завдаючи жахливих страждань українському народу. Її гібридні погрози поширюються по всьому нашому континенту, не лише загрожуючи нашій безпеці, але й розриваючи наш суспільний договір, співпрацюючи з популістами, які підривають наші цінності, використовуючи дезінформацію для розбрату, використовуючи кібератаки та саботаж», — сказав він.

Стармер вважає, що навіть якщо в Україні буде укладено мирну угоду, то небезпека для Європи на цьому не закінчиться, а лише зросте.

Раніше Стармер заявив, що світ, як ніколи, близький до закінчення війни в Україні, але найскладніший етап ще попереду, адже дії Володимира Путіна свідчать про те, що Кремль наразі не готовий скласти зброю.