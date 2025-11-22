Європу накриють "катаклізми", якщо вона не створить військовий союз з Україною — експерт

Війна в Україні / © Associated Press

У НАТО фактично визнали безвихідь у російсько-українській війні. Без рішучого втручання Європи ситуація може розвиватися за двома вкрай несприятливими сценаріями.

Про це розповів військовий та політичний аналітик Олексій Копитько.

Перший сценарій є виснаження. Сили України для ефективної боротьби з агресією РФ можуть вичерпатися.

Другий — припинення опору. На тлі безлічі втрат в українському суспільстві може дозріти рішення про припинення опору.

Експерт наголошує, що в разі такого розвитку подій на Європу обрушаться масштабні катаклізми, з якими вона просто не зможе впоратися.

Копитько підкреслює, що європейські політики розуміють важливість та вигоду українського військового бастіону для власної оборони.

Раніше, наприклад, глава шведської дипломатії Марія Мальмер Стенергард заявляла, що інвестиції в український опір є значно вигіднішими, ніж вкладення в російські енергоносії.

Проте, незважаючи на «екстремальну» ситуацію на фронті, пункти мирного плану США для України були піддані критиці в середовищі європейських політиків.

Для виходу з поточного глухого кута Копитько вважає необхідним формування військового союзу, в якому європейські країни візьмуть на себе не лише частину витрат, а й ризики.

Він пропонує два конкретні, рішучі кроки, які можуть перевести Європу у режим союзництва з Україною:

Звернення російських активів на оборону Європи шляхом посилення України та блокада російського експорту вуглеводнів через Балтику.

Швидке рішення: Експерт вважає, що друге взагалі робиться «в один клік».

Якщо Європа до 25 листопада ухвалить такі рішення, Україна отримає аргументи і після 27 листопада працюватиме як де-факто ключовий елемент колективної оборони. Трамп буде змушений з цим зважати.

І навпаки. Якщо узгоджені пропозиції європейських лідерів будуть стилістично бездоганними, але декоративними за масштабом та впливом у моменті, далі все передбачувано.

Копитько підсумовує: «Або Європа переходить у режим союзництва з Україною. Або Трамп із Путіним рано чи пізно доб’ються своїх (різних) цілей». Якщо Європа ухвалить такі рішення, Трамп буде змушений із цим рахуватися, і Україна де-факто отримає ключовий елемент колективної оборони.

Нагадаємо, європейські союзники України виступили проти ключових положень «мирного плану» Дональда Трампа й наполягають на зміні щонайменше чотирьох пунктів документа. Найбільше занепокоєння викликають пропозиції щодо визнання російського контролю над Донецькою областю та Кримом, скорочення української армії та можливість розмороження російських активів.

У Європі наголошують, що кордони не можуть змінюватися силою, а будь-які гарантії від Кремля не є надійними.