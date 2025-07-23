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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Євросоюз чекає роз’яснень щодо закону про НАБУ і САП

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефонувала до президента України Володимира Зеленського.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Євросоюз занепокоєний ухваленням нового закону про НАБУ і САП та чекає роз’яснень від українського уряду.

Про це повідомив у середу, 23 липня, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає The Guardian.

За його словами, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн телефонувала до президента України Володимира Зеленського, висловила серйозну стурбованість наслідками цих поправок і попросила український уряд дати пояснення.

Гійом Мерсьє наголосив, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура мають вирішальне значення для впровадження реформ в Україні та мають залишатися незалежними.

Він нагадав, що Україна як країна-кандидат на вступ до ЄС має повною мірою відповідати стандартам дотримання верховенства права та боротьби з корупцією.

Водночас, на думку речника Єврокомісії, ухвалення нового закону може значно послабити компетенції та повноваження антикорупційних органів України.

Нагадаємо, близько опівночі 22 липня ухвалений Верховною Радою того ж дня скандальний закон №12414 підписав президент Володимир Зеленський.

Закон істотно змінює підпорядкування антикорупційних органів: генпрокурор отримує контроль над справами НАБУ і САП, право підписувати підозри, передавати провадження та призначати прокурорів без конкурсу.

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