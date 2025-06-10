Євросоюз готує новий санкційний удар по енергетиці та банках Росії – Politico

Газпром. / © Associated Press

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Європейська комісія сьогодні представить новий, 18-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуватимуться експорту енергоносіїв і діяльності банків, через які Кремль перекидає кошти за кордон.

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських чиновників.

Санкції напередодні саміту G7

За даними трьох посадовців ЄС, які говорили на умовах анонімності, рішення буде оголошено до кінця дня. Новий пакет спрямований зокрема на компанії, пов’язані з “Північним потоком” у Балтійському морі, а також на фінансові установи, які допомагають обходити обмеження.

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Санкції збігаються в часі з підготовкою до саміту G7 у Канаді, що розпочнеться цими вихідними. У ньому візьмуть участь також лідери України, Індії, Бразилії та Мексики.

“Насамперед ми зосереджені на санкціях проти російської енергетики та на виснаженні джерел фінансування Росії”, — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн минулого тижня.

ЄС шукає підтримки США

Брюссель прагне узгодити дії з Вашингтоном, щоб посилити тиск на Росію. Нещодавно сенатор США Ліндсі Грем запропонував запровадити 500% тариф на імпорт російського викопного палива для країн, які його закуповують.

Єврокомісія заявила про підтримку цієї ініціативи “власними заходами”, хоча наразі малоймовірно, що ЄС повністю підтримає американський сценарій. Білий дім офіційно не підтримав ідею підвищення тарифів.

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Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна блокуватиме будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, якщо вони шкодитимуть національним інтересам.