Політика
446
1 хв

Євросоюз планує включити Україну до "військового Шенгену"

Європейський Союз обговорює включення України до мережі швидкого пересування військових сил.

Наталія Магдик
Європейський Союз

Європейський Союз / © Getty Images

Європейський Союз планує інтегрувати Україну до своїх оборонних проєктів, зокрема «військового Шенгену» та загальноєвропейської мережі військової мобільності. Ці ініціативи створюються для того, щоб підвищити оперативність пересування військ і техніки континентом.

Про це повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, пише ЄП.

В ЄС заявили, що Україну планують інтегрувати в загальноєвропейську систему військової мобільності.

«Ми хочемо розширити коридори військової мобільності на Україну. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку в разі потреби», — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти попереджають, що перекидання військ до російського кордону може зайняти понад місяць через недостатню готовність Європи. У відповідь ЄС розпочинає масштабну модернізацію оборонної інфраструктури.

