Євросоюз планує включити Україну до "військового Шенгену"

Європейський Союз планує інтегрувати Україну до своїх оборонних проєктів, зокрема «військового Шенгену» та загальноєвропейської мережі військової мобільності. Ці ініціативи створюються для того, щоб підвищити оперативність пересування військ і техніки континентом.

Про це повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, пише ЄП.

В ЄС заявили, що Україну планують інтегрувати в загальноєвропейську систему військової мобільності.

«Ми хочемо розширити коридори військової мобільності на Україну. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку в разі потреби», — розповіла вона.

