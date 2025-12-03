Євросоюз погодив дату повної відмови від газу з Росії

Євросоюз

Рада ЄС та Європарламент узгодили попередню політичну домовленість щодо нового регламенту, який встановлює механізм поетапної відмови від імпорту російського природного газу. Якщо документ остаточно схвалять, повна заборона набуде чинності до кінця 2027 року.

Про це йдеться у пресрелізі Ради Європейського Союзу.

Цей регламент є ключовою частиною ініціативи REPowerEU, яка має зміцнити енергетичну незалежність Євросоюзу. У документі закріплюється юридично обов’язкова повна заборона на імпорт російського газу — як трубопровідного, так і скрапленого (СПГ).

Для довгострокових контрактів на постачання трубопровідного газу кінцевий термін відмови встановлено на 1 листопада 2027 року, для СПГ — на 1 січня 2027 року. Короткострокові контракти, укладені до червня 2025-го, діятимуть з перехідним періодом: заборона СПГ розпочнеться 25 квітня 2026 року, а трубопровідного газу — 17 червня 2026 року.

Контролювати дотримання обмежень дозволить новий механізм попереднього дозволу на імпорт: щодо російського газу дані потрібно буде подавати щонайменше за місяць до постачання. Будь-які зміни до чинних контрактів дозволятимуться лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги імпорту. Порушення правил каратиметься штрафами для компаній і фізичних осіб.

Країни-члени ЄС також будуть зобов’язані готувати національні плани диверсифікації постачань. Аналогічну вимогу планують поширити й на держави, які все ще купують російську нафту. Єврокомісія має намір запропонувати законодавчу ініціативу щодо припинення імпорту нафти з РФ також до кінця 2027 року.

«Це велика перемога для нас і для всієї Європи. Ми маємо покласти край залежності ЄС від російського газу, і його повна заборона в ЄС є важливим кроком у цьому напрямку» — наголосив міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Аагаард.

Попередня політична угода має пройти офіційне затвердження Радою ЄС та Європарламентом, після чого регламент набуде чинності.

Нагадаємо, у жовтні посли країн ЄС погодили план поетапної відмови від імпорту нафти та газу з Росії до 2028 року, щоб позбавити Кремль фінансування війни. Ініціативу підтримала більшість держав, хоча Угорщина та Словаччина, які залежать від російських енергоносіїв, критикували її. Ці країни будуть зобов’язані підготувати національні плани відмови.