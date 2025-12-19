Євросоюз ухвалив масштабне рішення: €90 мільярдів для підтримки України

Євросоюз / © unsplash.com

Лідери Європейського Союзу погодили рішення про надання Україні фінансової підтримки на 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Таку заяву зробив Президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Про це Кошта написав у соцмережі X.

За словами Кошти, відповідне рішення було ухвалене і тепер розпочнеться його імплементація. Він підкреслив, що «ми взяли на себе зобов’язання — і виконали їх».

Фінансування передбачено у формі безвідсоткового кредиту, що має забезпечити військові та бюджетні потреби України протягом двох років. За даними німецького канцлера Фрідріха Мерца, ці кошти достатні для покриття ключових витрат у 2026–2027 роках.

Зазначається, що заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а Україна зобов’язується повертати позику лише після отримання репарацій від Росії — якщо вони будуть виплачені.

Це рішення стало ключовим підсумком саміту ЄС, де також обговорювали питання використання заморожених російських активів на користь України та механізми їхнього потенційного залучення у майбутньому.