Євросоюз в ООН: реальні переговори про мир в Україні можливі лише після повного припинення вогню

Прапори Євросоюзу / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз продовжує виступати єдиним фронтом на підтримку України у протистоянні з російською агресією. При цьому у Брюсселі наголошують, що для будь-яких реальних мирних переговорів потрібно передусім повне припинення вогню.

Про це заявив постійний представник ЄС при ООН Ставрос Ламбрінідіс під час виступу на Генеральній асамблеї Організації, передає кореспондент Укрінформу.

«Європейський Союз єдиний у своїй беззаперечній підтримці України, яка героїчно протистоїть агресії РФ та її неоколоніалістичним цілям — єдиній справжній першопричині цієї війни», — наголосив дипломат.

Реклама

Він нагадав, що ЄС рішуче засуджує неспровоковану агресію Росії, яка є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

«Через це агресія РФ має бути засуджена всіма державами-членами ООН без жодних вагань чи двозначностей», — підкреслив Ламбрінідіс.

Представник ЄС окремо наголосив, що жодне захоплене силою територіальне придбання не може визнаватися законним.

«Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя й Херсон — це Україна. ЄС рішуче відкидає й ніколи не визнає так званих „виборів“, організованих Росією на окупованих територіях, а також їхніх результатів», — заявив він.

Реклама

За словами Ламбрінідіса, будь-яке применшення реакції світової спільноти на дії Росії лише підриває міжнародний порядок і стимулює нові акти агресії в інших регіонах.

«Повне та безумовне припинення вогню найкраще створить належні умови для реальних переговорів. Як ніколи раніше, членам ООН необхідно посилити тиск на Росію, аби вона зупинила вбивства й нарешті розпочала змістовний діалог», — наголосив представник ЄС.

Він також звернув увагу, що попри заяви Москви про «мирні наміри», Росія лише посилює атаки проти цивільних по всій Україні. Минулого тижня одна з ракет завдала серйозних пошкоджень будівлі делегації ЄС у Києві.

Окремо Ламбрінідіс привітав зусилля США, спрямовані на припинення війни, й зазначив, що Євросоюз робить свій вагомий внесок у ці процеси.

Реклама

Раніше повідомлялося, що під час розмови з європейськими лідерами і президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп влаштував суперечку.

Ми раніше інформували, що під час саміту «Коаліції охочих» у Парижі 4 вересня було досягнуто розуміння основи для реальних гарантій безпеки, які почнуть діяти уже зараз, в умовах війни.