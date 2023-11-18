Євросоюз може відкласти початок переговорів про членство України - Reuters

Також у ЄС не можуть дійти згоди щодо виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги.

Рішення Європейського Союзу щодо початку переговорів про членство з Україною, яке має бути прийнято у грудні цього року, знаходиться під загрозою.

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Про це інформує Reuters із посиланням на високопоставленого європейського посадовця.

Джерело агентства повідомило, що останні дискусії ЄС щодо подальшої підтримки Києва були "перевіркою реальності".

"Лідери... усвідомлюють, що це досить дорого (надання 50 млрд). Ми не можемо дозволити Україні збанкрутувати, для нас це не варіант. Але це нелегко", – розповів посадовець знайомий з ситуацією.

Крім того, співрозмовник видання повідомив, що рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в ЄС також може убити відкладене. Джерело повідомляє, що категорично проти такого рішення виступає Угорщина.

Деякі лідери Євросоюзу запропонували повернутись до обговорення цього питання вже в березні 2024 року, після чергової оцінки Єврокомісії щодо виконання Україною решти умов.

Крім того, посадовець повідомив, що інші члени блоку також все частіше ставлять питання про майбутнє війни після того, як їхні сподівання на український контрнаступ не виправдалися.

"Можливо, у нас були занадто високі очікування? Чи будемо ми продовжувати підтримувати Україну фінансово, військово? Чи маємо ми для цього можливості? Чи впевнені ми, що США будуть слідувати за нами протягом наступних років?", – каже він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз не зможе поставити Україні мільйон снарядів до березня 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що угорський міністр пропонує ЄС розробити стратегію на випадок програшу України у війні проти Росії.

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