Євросоюз на пів року подовжив санкції проти Росії через вторгнення до України

Євросоюз ще на пів року, до 31 січня 2023 року, подовжив економічні санкції проти Росії у зв'язку з вторгненням до України.

Зауважимо, ці санкції були вперше запроваджені 2014 року у відповідь на дії РФ, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС, опублікованому 26 липня.

"Сьогодні Рада ухвалила рішення про продовження на шість місяців, до 31 січня 2023 року, обмежувальних заходів щодо окремих секторів економіки Російської Федерації", – вказано в повідомленні.

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У відомстві додали, що запроваджені 2014 року санкції проти РФ були значно розширені від лютого 2022 року в світлі неспровокованої і необґрунтованої воєнної агресії Росії проти України.

"В цей час вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включно з обмеженнями щодо фінансів, енергетики, технологій і товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту і предметів розкоші", – зазначили в Єврораді.

Нагадаємо, корпорація Tetra Pak оголосила про повне виведення свого бізнесу з Росії.

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