Євросоюз наполягає на розмові Сі Цзіньпіна з Зеленським — ЗМІ

У ЄС наполягають на тому, щоб президент Китаю Сі Цзіньпін поговорив з лідером України Володимиром Зеленським.
Євросоюз підтримує переговори глави КНР Сі Цзіньпіна з президентом України Володимиром Зеленським та наполягає на такому діалозі.
Про це пише Financial Times.
Видання з посиланням на європейського чиновника повідомляє, що блок хоче, аби Сі провів розмову з Зеленським так само, як він поспілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь... Ми наполягаємо, і раніше наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках — і з Росією, і з Україною" , - заявив чиновник.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не отримував пропозицій щодо переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Крім того, лідер Китаю Сі Цзіньпін проігнорував прохання президента США Джо Байдена про телефонну розмову.
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