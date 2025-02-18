Євросоюз не буде скасовувати санкції проти РФ, попри політику адміністрації Трампа

Наразі для Євросоюзу важливо тримати в центрі уваги наслідки війни РФ проти України та їхній вплив на європейську економіку.

Політика адміністрації президент Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо санкцій проти РФ не буде жодним чином впливати на Євросоюз, який не збирається скасовувати обмеження проти Москви.

Про це повідомив єврокомісар з економіки й виробництва, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс, передає Укрінформ.

"Я думаю, є дуже очевидним, що, виходячи з дій адміністрації (президента США – ред.) Трампа, для ЄС буде необхідним більшою мірою самотужки вирішувати питання, що пов’язані з безпекою. Це також стосується санкційної політики. Як ви знаєте, робота над підготовкою 16-го пакету санкцій (проти Росії – ред.) продовжується", - сказав він.

Домбровскіс зазначив, що наразі для Євросоюзу важливо тримати в центрі уваги наслідки війни РФ проти України та їхній вплив на європейську економіку.

"Є очевидним, що Євросоюзу необхідно нарощувати свою відповідь, як щодо посилення оборонних витрат та оборонних спроможностей ЄС, так і у вимірі надання необхідної допомоги для України. Тож зі сторони Єврокомісії ми наразі працюємо над тим, щоб надати більшу гнучкість для оборонних витрат в межах фіскальних правил ЄС, і також розглядаємо варіанти з надання додаткового фінансування на оборону на рівні ЄС", - додав Домбровскіс.

Раніше повідомлялося, що Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб змусити припинити війну.

Ми раніше інформували, що США запровадили санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна.

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