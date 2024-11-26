Євросоюз не забезпечив Україну всім необхідним для захисту від агресії РФ — Боррель

Країни Євросоюзу не змогли забезпечити Україну достатніми ресурсами для захисту від російської агресії.

Таку думку висловив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він зазначив, що Україна отримує фінансову, гуманітарну та військову підтримку від Євросоюзу, але вона недостатня для захисту від постійних повітряних атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру.

"Зима обіцяє бути дуже суворою для українців, з масовими відключеннями електроенергії. Ми також не змогли надати достатню підтримку Україні, зокрема, боєприпасами, щоб вона змогла запобігти подальшому просуванню російської армії на Донеччині, не кажучи вже про повернення втрачених територій", - наголосив Боррель.

Крім того, Боррель нагадав слова політолога Івана Крастева, який заявив про різницю між пробудженням і вставанням з ліжка, щоб діяти: "І здається, що багато хто в Європі, безумовно, був розбуджений агресією Путіна проти України, але ще не встав з ліжка".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україна вважається надзвичайно цінною країною в Європі, що може вплинути на рішення США допомогти їй у війні.

Крім того, ми раніше інформували, що у США переконані, що КНДР може отримати від РФ технології для виробництва ракет і підводних човнів.

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