Євросоюз не збирається сплачувати Росії за газ у рублях

Євросоюз не збирається сплачувати Росії за газ у рублях

У Єврокомісії заявили, що "відкинули таку вимогу" Москви.

Євросоюз брав участь в обговоренні групою країн G7 питання про оплату російського газу в рублях, тоє висновки "Великої сімки" є справедливими і для ЄС.

Про це заявив офіційний представник Європейської комісії Ерік Мамер 29 березня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиція – така сама, як і в G7", – заявив прессекретар, відповідаючи на запитання про те, як реагуватиме ЄС на розпорядження президента РФ Володимира Путіна приймати оплату за експорт російського газу лише в рублях.

Коментуючи нараду міністрів енергетики держав-членів G7, на якій була представлена Єврокомісія, Мамер сказав, що учасники обговорення "відкинули вимогу" російської сторони оплачувати постачання газу в рублях.

"Щодо нас, ми сказали, що постачання мають здійснюватися з використанням )як оплати – ред.) доларів або євро", ­– пояснив представник Єврокомісії.

Нагадаємо, Путін наказав "Газпрому" перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі.

Країни G7 відхилили вимогу РФ сплачувати за імпорт енергоносіїв з Росії в рублях.

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