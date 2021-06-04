Євросоюз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати над Європою

Зокрема обмежений доступ до аеропортів ЄС для білоруських перевізників всіх видів.

Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати у своєму авіапросторі та приземлятися в аеропортах ЄС.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

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"Отже, держави-члени ЄС повинні будуть відмовити у посадці, вильоті або перельоті через свої території будь-яким повітряним суднам, що експлуатуються білоруськими авіаперевізниками, в тому числі як маркетингові перевізники", - йдеться у заяві.

Зазначається, що рішення ухвалили згідно з висновками Ради ЄС за 24-25 травня. Тоді глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня як загрозу авіаційній безпеці. У ЄС також засудили затримання в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Зазначимо, за даними Європейського агентства з управління повітряним рухом (Eurocontrol), близько 400 цивільних літаків щодня літають над Білоруссю. 300 – здійснюють перельоти через країну, з яких близько 100 належать авіакомпаніям ЄС або Великій Британії. А білоруська національна авіакомпанія "Бєлавіа" літала з Білорусі приблизно в 20 аеропортів в Європі. Серед них – Гельсінкі, Амстердам, Мілан, Варшава, Берлін, Париж і Рим.

Нагадаємо, як повідомляв журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, рішення почне діяти від опівночі 5 червня.

Водночас Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів із Мінська до окупованого Криму. Як каже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, питання, як потрапити білорусам до Криму, він обговорював з російським президентом Володимиром Путіним і що відповідним відомствам вже доручено пропрацювати питання про відкриття авіарейсів із Білорусі до анексованого Росією Криму.

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