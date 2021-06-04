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Євросоюз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати над Європою

Євросоюз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати над Європою

Associated Press

Зокрема обмежений доступ до аеропортів ЄС для білоруських перевізників всіх видів.

Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати у своєму авіапросторі та приземлятися в аеропортах ЄС.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС.

"Отже, держави-члени ЄС повинні будуть відмовити у посадці, вильоті або перельоті через свої території будь-яким повітряним суднам, що експлуатуються білоруськими авіаперевізниками, в тому числі як маркетингові перевізники", - йдеться у заяві.

Зазначається, що рішення ухвалили згідно з висновками Ради ЄС за 24-25 травня. Тоді глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня як загрозу авіаційній безпеці. У ЄС також засудили затримання в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Зазначимо, за даними Європейського агентства з управління повітряним рухом (Eurocontrol), близько 400 цивільних літаків щодня літають над Білоруссю. 300 – здійснюють перельоти через країну, з яких близько 100 належать авіакомпаніям ЄС або Великій Британії. А білоруська національна авіакомпанія "Бєлавіа" літала з Білорусі приблизно в 20 аеропортів в Європі. Серед них – Гельсінкі, Амстердам, Мілан, Варшава, Берлін, Париж і Рим.

Нагадаємо, як повідомляв журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, рішення почне діяти від опівночі 5 червня

Водночас Білорусь і Росія пропрацюють питання про відкриття авіарейсів із Мінська до окупованого Криму. Як каже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, питання, як потрапити білорусам до Криму, він обговорював з російським президентом Володимиром Путіним і що відповідним відомствам вже доручено пропрацювати питання про відкриття авіарейсів із Білорусі до анексованого Росією Криму.

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