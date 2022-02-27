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Євросоюз планує повністю закрити небо для Росії – ЗМІ

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Євросоюз планує повністю закрити небо для Росії – ЗМІ

airforce.com

На сьогодні своє "небо" для РФ закрили вже 9 держав.

Через війну Росії проти України країни Євросоюзу планують повністю закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Про це повідомив журналіст німецького телеканалу ARD Маттіас Дайс.

"Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Щойно підтвердило мені надійне джерело", – йдеться в повідомленні.

До такого кроку країни ЄС планують вдатися, враховуючи можливість застосування "дзеркальних заходів" з боку Росії. Країна вже закриває повітряний простір для авіакомпаній тих країн, які оголосили про своє відповідне рішення.

Раніше своє небо для авіакомпаній з Росії закрили дев'ять країн: Велика Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія і Словенія.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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