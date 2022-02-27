Євросоюз планує повністю закрити небо для Росії – ЗМІ

На сьогодні своє "небо" для РФ закрили вже 9 держав.
Через війну Росії проти України країни Євросоюзу планують повністю закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.
Про це повідомив журналіст німецького телеканалу ARD Маттіас Дайс.
"Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Щойно підтвердило мені надійне джерело", – йдеться в повідомленні.
EXKLUSIV: EU-Staaten machen Luftraum für russische Airlines dicht. Ist mir gerade aus verlässlicher Quelle bestätigt worden.— Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) February 26, 2022
ARD-Hauptstadtstudio
До такого кроку країни ЄС планують вдатися, враховуючи можливість застосування "дзеркальних заходів" з боку Росії. Країна вже закриває повітряний простір для авіакомпаній тих країн, які оголосили про своє відповідне рішення.
Раніше своє небо для авіакомпаній з Росії закрили дев'ять країн: Велика Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія і Словенія.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоперхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались