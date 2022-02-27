Євросоюз планує повністю закрити небо для Росії – ЗМІ

На сьогодні своє "небо" для РФ закрили вже 9 держав.

Через війну Росії проти України країни Євросоюзу планують повністю закрити свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Про це повідомив журналіст німецького телеканалу ARD Маттіас Дайс.

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"Країни ЄС закривають повітряний простір для російських авіакомпаній. Щойно підтвердило мені надійне джерело", – йдеться в повідомленні.

EXKLUSIV: EU-Staaten machen Luftraum für russische Airlines dicht. Ist mir gerade aus verlässlicher Quelle bestätigt worden.



ARD-Hauptstadtstudio — Matthias Deiss (@MatthiasDeiss) February 26, 2022

До такого кроку країни ЄС планують вдатися, враховуючи можливість застосування "дзеркальних заходів" з боку Росії. Країна вже закриває повітряний простір для авіакомпаній тих країн, які оголосили про своє відповідне рішення.

Раніше своє небо для авіакомпаній з Росії закрили дев'ять країн: Велика Британія, Польща, Болгарія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія і Словенія.