Євросоюз планує запропонувати візові обмеження для чиновників режиму Лукашенка

Санкції не торкнуться простих громадян.
У Європейському Союзі збираються посилити візовий режим для білоруських посадовців та чиновників.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 вересня.
Слід зауважити, що навіть власникам дипломатичних паспортів отримати візу у Євросоюзі буде значно складніше. Натомість у Брюсселі запевняють: посилення візового режиму не зачепить білорусів, які не пов’язані з режимом Олександра Лукашенка.
У Єврокомісії кажуть, що це реакція на дії білоруської влади, яка спричинила міграційну кризу на східних кордонах Євросоюзу. До слова, від початку літа до Польщі, Литви та Латвії з Білорусі потрапила рекордна кількість нелегалів. В ЄС наголошують, що по суті білоруська влада обдурює мігрантів: запрошує їх до себе і дає надію, що з країни вони легко можуть потрапити у ЄС.
Як повідомлялося, Європейський союз розпочав роботу над п'ятим пакетом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Цього разу обмеження з'явилися через використання Мінськом мігрантів як інструменту проти Заходу. В Євросоюзі це називають зневагою міжнародних норм.