Євросоюз планує запропонувати візові обмеження для чиновників режиму Лукашенка

Санкції не торкнуться простих громадян.

У Європейському Союзі збираються посилити візовий режим для білоруських посадовців та чиновників.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 30 вересня.

Слід зауважити, що навіть власникам дипломатичних паспортів отримати візу у Євросоюзі буде значно складніше. Натомість у Брюсселі запевняють: посилення візового режиму не зачепить білорусів, які не пов’язані з режимом Олександра Лукашенка.

У Єврокомісії кажуть, що це реакція на дії білоруської влади, яка спричинила міграційну кризу на східних кордонах Євросоюзу. До слова, від початку літа до Польщі, Литви та Латвії з Білорусі потрапила рекордна кількість нелегалів. В ЄС наголошують, що по суті білоруська влада обдурює мігрантів: запрошує їх до себе і дає надію, що з країни вони легко можуть потрапити у ЄС.

Новини світу: в ЄС збираються посилити візовий режим для білоруських посадовців та чиновників

Як повідомлялося, Європейський союз розпочав роботу над п'ятим пакетом санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Цього разу обмеження з'явилися через використання Мінськом мігрантів як інструменту проти Заходу. В Євросоюзі це називають зневагою міжнародних норм.

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