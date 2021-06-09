Євросоюз подовжив заборону на інвестиції в Криму ще на рік - журналіст

Зокрема подовжується заборона на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя.

Посли країн Євросоюзу затвердили продовження заборони на інвестування в окупованому Криму.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці у Twitter.

"Посли ЄС дали "зелене світло" для подовження заборони ЄС на інвестиції в Криму ще на рік", - написав Джозвяк. За його словами, остаточно рішення затвердять на Раді ЄС найближчими днями.

EU ambassadors have given green light to prolong the EU's investment ban on #Crimea for another year. should be rubber-stamped in the coming days. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 9, 2021

Пакет санкцій передбачає заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму або Севастополя в ЄС, інвестиції в Крим або Севастополь, а також туристичні послуги в Криму або Севастополі, зокрема, європейські круїзні судна не можуть заходити в порти на Кримському півострові, крім випадків надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, 20 жовтня 2020 року Європейський Союз погодив персональні санкції проти фізичних осіб і підприємств Російської Федерації за залізничне сполучення з окупованим Кримом. Росія побудувала залізницю на окупований півострів Керченським мостом.

29 березня Канада ввела нові санкції проти двох росіян і чотирьох компаній, причетних до незаконної анексії Криму. Санкції введені у відповідь на систематичне ігнорування Росією закликів міжнародного співтовариства припинити порушення територіальної цілісності України.

Слідом за Канадою Австралія ввела санкції відносно однієї фізособи та чотирьох компаній з Росії в зв'язку з будівництвом моста через Керченську протоку.

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